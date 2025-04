Trening crossfit - AFAP

Trening AFAP to nic innego niż skrót od angielskiego zwrotu "as fast as possible", czyli "jak najszybciej się da".

W tym treningu chodzi o to, byś w jak najkrótszym czasie wykonała trzy serie ćwiczeń, w których na jedną składa się:

10 pompek

20 przysiadów z ketlem

30 swingów (wymachów) z ketlem

Na co zwrócić szczególną uwagę w trakcie treningu crossfit AFAP?

Jeśli nie potrafisz robić pompek w wersji "męskiej", zrób to ćwiczenie w wersji "damskiej". Pamiętaj, by twoje plecy przez cały czas były proste!

W trakcie przysiadów pilnuj, by twoje kolana nie przekraczały linii stóp! Tylko w ten sposób nie obciążysz swoich stawów kolanowych. Jeśli dasz radę, rób pełne przysiady - tak jak pokazuje to Justyna.

W przypadku wykonywania swingów pamiętaj o tym, by cała siła wymachu szła z pośladka - to właśnie on powinien najsilniej pracować.

