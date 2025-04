Na czym polega trening callanetics?

Trening callanetics zrewolucjonizował świat fitnessu wiele lat temu. Choć na niemal dekadę zniknął z pierwszych stron gazet, dziś powraca do łask i zyskuje coraz większą rzeszę zwolenników. Nie bez powodu - kilka godzinnych treningów przynosi efekt nie do opisania! W internecie aż roi się od fotek "przed i po". Callanetics opiera się o 5 filarów, które decydują o jego skuteczności. Zobacz, czym się charakteryzują!

1. Odpowiednia postawa ciała, którą przyjmujemy w trakcie ćwiczeń

Musisz przestrzegać wskazówek narzuconych przez trenera czy.. sam opis znaleziony w książce lub internecie. Najważniejsze, byś zadbała o kształt kręgosłupa podczas poszczególnych ćwiczeń. Jeśli któreś z nich przysparza ci problem, nie rób nic na siłę - powoli dojdziesz do wprawy.

2. Zachowanie odpowiedniej kolejności ćwiczeń

Program narzuca wykonanie treningu według poszczególnych etapów. Należą do nich: rozgrzewka, ćwiczenia na brzuch, nogi, biodra oraz na koniec - ćwiczenia rozciągające. Nic nie może zaburzyć tej kolejności.

3. Wykonywanie specyficznych ruchów narzuconych przez program treningowy

Niektóre mogą wydawać się tak minimalne, że w głowie pojawia się myśl o ich wykluczeniu z programu treningowego. Absolutnie tego nie rób! Tylko w całości gwarantują przyniesienie wymiernego efektu!

4. Zachowanie liczby powtórzeń i zmieszczenie się w odpowiednim czasie

Jedno powtórzenie - choć minimalne, bowiem zakłada ruch ciała w granicy zaledwie 10 cm - musi być wykonywane dość szybko. Ideałem jest robienie 2 powtórzeń na sekundę. Niektóre ćwiczenia należy wykonywać również w określonym czasie - wtedy ideałem jest zrobienie jak największej liczby powtórzeń w danym odcinku czasu.

5. Regulacja oddechu

Ponieważ w treningu callanetics nacisk jest postawiony przede wszystkim na wytrzymałość naszych mięśni, często wstrzymujemy oddech. Nie wolno tego robić! Musimy wyregulować wdechy i wydechy - powietrze wciągamy nosem, a wydychamy ustami.

Po jakim czasie treningu callanetics widać efekty?

Efekty tego rodzaju treningu widać bardzo szybko - różnicę zauważysz już po 5 godzinach ćwiczeń! W pierwszej kolejności ujędrnisz brzuch, pośladki i uda. A już po 10 godzinach ćwiczeń zauważysz zmiany w... rozmiarze ciuchów!

By osiągnąć taki rezultat musisz być jednak systematyczna i bardzo dokładna. Lepiej, byś zrobiła mniej powtórzeń w czasie treningu, ale by były one wykonane uczciwie - od A do Zet.

Zalety treningu callanetics

poprawa samopoczucia

wzmocnienie ciała

zwiększenie libido

likwidacja cellulitu

ujędrnienie ciała

redukcja bóli kręgosłupa

mała urazowość

Zobacz trening callanetics video prowadzony przez Mariolę Bojarską!

