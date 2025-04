Zawsze ćwiczyłaś, ale od jakiegoś czasu zauważyłaś na swoich nogach żylaki? Sprawdź, czy w tej sytuacji sport jest wskazany, czy raczej powinnaś unikać obciążania nóg poprzez aktywność fizyczną!

Czy osoba chorująca na żylaki może ćwiczyć?

Wszystko zależy od stopnia zaawansowania choroby. We wstępnych fazach rozwoju lekarze wręcz zalecają i zachęcają pacjentów do dodatkowej aktywności fizycznej. Dlaczego? A no dlatego, bowiem dzięki ćwiczeniom usprawniasz działanie tzw. pompy mięśniowej w obrębie kończyn dolnych.

Jak działa pompa mięśniowa?

Praca mięśni pomaga w krążeniu i „wypychaniu” krwi zastoinowej w górę układu krążenia, zapobiegając jej zaleganiu w rozszerzonych naczyniach krwionośnych. Właśnie dlatego - jeśli stopień zaawansowania choroby jest niski - powinnaś zwiększyć aktywność fizyczną.

Co z osobami, których choroba jest zaawansowana?

Jeśli należysz do grupy osób, których stopień choroby jest zaawansowany najlepiej będzie, jeśli skonsultujesz się z chirurgiem naczyniowym. W twoim wypadku wzmożona aktywność fizyczna może wyrządzić niestety więcej szkody niż pożytku.

