Chcesz się wyraźnie wzmocnić? Postaw na trening 5x5 i ćwiczenia na siłowni. Jego zasady są nieskomplikowane, a efekty bardzo dobre. Wystarczy trenować 3 razy w tygodniu, a każdy trening może składać się nawet jedynie z 3 podstawowych ćwiczeń. Takie rozwiązanie jest naprawdę fajne dla początkujących. Zaawansowani będą potrzebować większej liczby ćwiczeń i dłuższych treningów.

Trening 5x5 to popularna metoda i system treningowy stosowany w treningu siłowym. Skupia się na podstawowych ćwiczeniach siłowych i zakłada wykonanie 5 serii po 5 powtórzeń każdego ćwiczenia zaplanowanego w rozpisce treningowej.

Trening na siłę 5x5 jest bardzo skuteczną, a przy tym prostą metodą treningową, która sprawdza się zarówno w przypadku osób początkujących jak i zaawansowanych. Pozwala budować siłę i masę mięśniową, przy czym w budowaniu siły jest skuteczniejszy. Oczywiście u osób początkujących wywoła zarówno wzrost masy jak i siły, ale u zaawansowanych amatorów siłowni, najlepiej stosować go do budowania czystej, żywej siły, a nie masy.

Jedyną wadą tej metody treningowej jest to, że przy dłuższych przerwach między seriami, trening trwa długo. Np. przy 5-minutowych przerwach, które umożliwiają bardzo dużą odnowę rezerw energetycznych mięśni, wykonanie 5 serii jednego ćwiczenia trwa ok. 25 minut. A ćwiczeń w treningu jest od 3 do 6 plus ewentualnie ćwiczenia dodatkowe. Czyli cały trening może trwać nawet ponad 2 godziny. Nie jest to trening obwodowy, więc najpierw wykonuje się wszystkie serie jednego ćwiczenia, a dopiero potem przechodzi do kolejnego ćwiczenia.

Podstawowe ćwiczenia w treningu 5x5:

przysiady w pełnym zakresie ruchu (pełne),

wyciskanie żołnierskie,

martwy ciąg,

wiosłowanie (sztangą lub hantlami),

wyciskanie sztangą.

Odmiany treningu 5x5

Wyżej wymienione ćwiczenia stanowią podstawową wersję treningu 5x5. Istnieją jednak modyfikacje, które obejmują nieco inne zestawy ćwiczeń. Oto one:

Bill Star's 5x5 – obejmuje ćwiczenia z trójboju siłowego: przysiad ze sztangą, wyciskanie leżąc, martwy ciąg. W różne dni treningowe stosuje się różne obciążenia – od 60% obciążenia obliczonego od 85% ciężaru maksymalnego do 85% ciężaru maksymalnego. Wyższe i niższe obciążenia stosuje się na zmianę, ale zawsze obowiązuje zasada 5 serii po 5 powtórzeń. Metoda idealna do budowania siły.

– obejmuje ćwiczenia z trójboju siłowego: przysiad ze sztangą, wyciskanie leżąc, martwy ciąg. W różne dni treningowe stosuje się różne obciążenia – od 60% obciążenia obliczonego od 85% ciężaru maksymalnego do 85% ciężaru maksymalnego. Wyższe i niższe obciążenia stosuje się na zmianę, ale zawsze obowiązuje zasada 5 serii po 5 powtórzeń. Metoda idealna do budowania siły. Trening FBW 5x5 – składa się z 2 treningów różniących się zestawem ćwiczeń. Pierwszy zestaw to przysiady, wyciskanie, martwy ciąg, high pull (wysokie podciągnięcia sztangi) – w systemie 5 x5 oraz uginanie ramion ze sztangą i wyciskanie francuskie w systemie 3 serie po 10 powtórzeń. Drugi zestaw to: wykroki, wyciskanie na ławie skośnej, wyciskanie żołnierskie – wykonywane w systemie 5 x5 oraz dodatkowe ćwiczenia: uginanie ramion przy wyciągu, prostowanie łokci przy wyciąg – wykonywane w systemie 3 serie po 10 powtórzeń.

Trening 5x5 zaczyna się tak dobierając obciążenie, aby wykonanie 5 powtórzeń było możliwe tylko w 1. serii. Treningi kontynuuje się z tak dobranym obciążeniem do czasu, aż siła mięśni wzrośnie na tyle, że uda się już wykonać 5 serii po 5 powtórzeń. Wtedy nadchodzi czas na zwiększenie obciążenia.

Niektórzy używają treningu 5x5 w nieco inny sposób. Pierwsze dwie serie traktują jak serie rozgrzewkowe i robią je z obciążeniem 60% i 80% obciążenia planowanego dla serii 3-5.

Między seriami nie należy wydłużać przerw – powinny być stałe między wszystkimi seriami, np. 2, 3 lub 5 minut. Im krótsza przerwa tym minimalnie mniejsze powinno być obciążenie wyjściowe.

Taki system progresji ma tę zaletę, że jest bardzo prosty, a przy tym pozwala obserwować dość szybko następujący przyrost siły mięśni. Aby Trening 5x5 był maksymalnie skuteczny, obciążenie musi być naprawdę dobrze dobrane. Jeśli będziesz w stanie w pierwszej serii na początku progresji wykonać 6 powtórzeń, obciążenie jest za małe. Jeśli odpadniesz na 5 powtórzeniu – obciążenie jest zbyt duże. Warto to wypraktykować i dopiero po wybraniu właściwego obciążenia zacząć cykl treningowy, który skończy się, gdy wykonasz 5 powtórzeń we wszystkich 5 seriach.

fot. Progresja w treningu 5x5/ Adobe Stock, Duther T/peopleimages.com

Poniżej przykładowa rozpiska treningu 5x5, w której uzupełniamy zestawy ćwiczeń podstawowych dodatkowymi, aby naprawdę przećwiczyć całe ciało. Między treningami należy zachować 48 godzin przerwy odpoczynkowej, co oznacza, że trenować tym systemem można 3-4 razy w tygodniu.

Trening 5x5 3-dniowy z opcją rozszerzenia do 4 dni treningowych

Poniedziałek: Trening I

Przysiady ze sztangą – 5 serii po 5 powtórzeń

Wyciskanie sztangi na ławie płaskiej – 5 serii po 5 powtórzeń

Przysiad ze sztangą – 5 serii po 5 powtórzeń

Martwy ciąg – 5 serii po 5 powtórzeń

Wyciskanie żołnierskie – 5 serii po 5 powtórzeń,

Wiosłowanie (sztangą lub hantlami) – 5 serii po 5 powtórzeń,

Uginanie ramion z hantlami – 3 serie po 12 powtórzeń

Prostowanie łokci przy wyciągu górnym – 3 serie po 12 powtórzeń

Plank – 3 serie po 1 minucie

Wtorek: odpoczynek

Środa: Trening II

Przysiady ze sztangą – 5 serii po 5 powtórzeń

Wyciskanie sztangi na ławie płaskiej – 5 serii po 5 powtórzeń

Przysiad ze sztangą – 5 serii po 5 powtórzeń

Martwy ciąg – 5 serii po 5 powtórzeń

Uginanie ramion przy wyciągu dolnym– 3 serie po 12 powtórzeń

Prostowanie łokci nad głową z hantlami – 3 serie po 12 powtórzeń

Podciąganie na drążku – 3 serie po 12 powtórzeń,

Nożyce pionowe – 3 serie po 1 minucie

Czwartek: odpoczynek

Piątek: Trening I

Przysiady ze sztangą – 5 serii po 5 powtórzeń

Wyciskanie sztangi na ławie płaskiej – 5 serii po 5 powtórzeń

Przysiad ze sztangą – 5 serii po 5 powtórzeń

Martwy ciąg – 5 serii po 5 powtórzeń

Wyciskanie żołnierskie – 5 serii po 5 powtórzeń,

Wiosłowanie (sztangą lub hantlami) – 5 serii po 5 powtórzeń,

Uginanie ramion z hantlami– 3 serie po 12 powtórzeń

Prostowanie łokci przy wyciągu górnym – 3 serie po 12 powtórzeń

Plank – 3 serie po 1 minucie

Sobota: odpoczynek

Niedziela: trening II lub odpoczynek

Efekty treningu 5x5 zależą w głównej mierze od czasu trwania przerwy między seriami. Im ona krótsza (a obciążenie siłą rzeczy nieco mniejsze), tym w większym stopniu budowana jest siła wytrzymałościowa oraz usprawniana odnowa rezerw energetycznych w mięśniach. Dłuższe przerwy z kolei pozwalają skuteczniej budować czystą siłę.

Efekty treningu 5x5 będą bardziej spektakularne u osób początkujących niż zaawansowanych. U tych pierwszych przyrost siły, a także masy mięśniowej, będzie bardzo szybki, niemalże z treningu na trening siła będzie większa. U osób zaawansowanych postępy będą wolniejsze, ale w ich przypadku trening 5x5 jest świetnym sposobem na odmianę zwykłej rutyny treningowej i na pokonanie plateau, czyli momentu, w którym innymi metodami ciężko jest o dalsze zwiększenie siły.

