Szukając idealnego treningu, często stajemy przed dylematem, który rodzaj aktywności będzie dla nas najlepszy. W tym artykule porównujemy ze sobą pilates i trening cardio, oraz sprawdzamy, dlaczego ich połączenie może dawać najlepsze efekty — zarówno dla ciała, jak i dla umysłu.

Reklama

Pilates vs cardio. Różnice i podobieństwa

Pilates jest systemem powolnych ćwiczeń, których celem jest przede wszystkim wzmocnienie siły rdzenia, poprawa elastyczności i mobilności oraz relaksacja. Jest to trening łagodny dla stawów. Z kolei trening cardio (inaczej aerobowy lub wytrzymałościowy) to ćwiczenia o większej intensywności, w trakcie których wzrasta tętno. Jest skoncentrowany na spalaniu kalorii i wspieraniu zdrowia układu krążenia. Przykładem ćwiczeń cardio jest bieganie, skakanie, pływanie, jazda na rowerze.

Zarówno pilates, jak i trening cardio pomagają schudnąć, uzyskać jędrne i smukłe ciało. Poprawiają samopoczucie i redukują stres. Trening aerobowy jest jednak skuteczniejszy w spalaniu kalorii oraz wzmacnianiu układu krążenia. Z kolei pilates pomaga zapobiegać kontuzjom, łagodzi dolegliwości bólowe (np. ból pleców), lepiej wzmacnia mięśnie głębokie. Wygląda na to, że zamiast wybierać spośród tych dwóch metod, dobrym pomysłem jest ich połączenie.

Co daje połączenie pilatesu z cardio?

Pilates i trening cardio to dwa inne rodzaje aktywności, które razem tworzą trening niemal idealny. Warto łączyć je ze sobą dla uzyskania optymalnych efektów. Jest to bardzo dobry sposób na to, aby przyspieszyć utratę tkanki tłuszczowej, a jednocześnie wzmacniać mięśnie.

Pilates przygotowuje ciało do treningów kardio (sprawdź: pilates dla biegaczy, pilates dla rowerzystów). Metoda Pilatesa pomaga poprawić technikę ćwiczeń poprzez zwiększanie świadomości ciała, co również przekłada się na mniejsze ryzyko kontuzji. Sam pilates nie jest jednak tak korzystny dla układu sercowo-naczyniowego jak ćwiczenia aerobowe. To wszystko przemawia za tym, aby te dwie techniki ze sobą łączyć.

Jak łączyć pilates i cardio?

Skoro już wiemy, że warto łączyć pilates i treningi kardio, pozostaje pytanie, jak to robić. Nie ma jednego najlepszego sposobu. Jedną z możliwości jest uprawianie obydwu aktywności w innych dniach tygodnia, np. 3 x w tygodniu cardio (30-45 min) oraz 2 x w tygodniu pilates.

Pilates może być również rozgrzewką przed ćwiczeniami, takimi jak bieganie czy trening na orbitreku. Albo rozwiązaniem po bardziej intensywnej aktywności. Powolne, rozciągające ruchy są pomocne przy regeneracji mięśni.

Jeszcze inną opcją połączenia obu metod jest wykonywanie dwóch treningów jednego dnia (np. cardio rano, pilates wieczorem). Nie ma wymówek, każdy może dostosować odpowiednią kombinację do własnych możliwości i preferencji.

Czytaj także: