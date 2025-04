Gdy słyszysz od koleżanki „mam trenera personalnego”, zastanawiasz się, czy i ty nie powinnaś zdecydować się na takie rozwiązanie. W głowie pewnie pojawia się wtedy wiele pytań – jak znaleźć odpowiedniego, czy warto wydawać pieniądze na treningi personalne, jakich efektów można się spodziewać?

Kim jest trener personalny?

Zacznijmy od tego, kim jest trener personalny, jakie ma kompetencje i w czym może ci pomóc. Trenerzy dzielą się na 2 grupy - tych którzy skupiają się na tobie i tych, którzy tylko tak mówią.

Niestety w Polsce trenerem personalnym może być praktycznie każdy. Dlatego warto zwrócić uwagę nie tylko na to, jak wygląda taka osoba, ale też na to, jaki ma certyfikat i gdzie zrobiła kurs. Przyjrzyj się uważnie jego specjalizacji, bo nie można być specjalistą od wszystkiego.

Jeśli zależy ci na poprawie zdrowia, poprawie postawy i niwelowaniu bólów związanych z siedzącą pracą to poszukaj trenera, który ma kompetencje fizjoterapeutyczne. Jeśli planujesz zajść w ciążę, zwróć uwagę na szkolenia trenera z zakresu pracy z kobietami w ciąży.

Prawdziwy trener personalny nie będzie twoją ozdobą na siłowni, a jego praca nie będzie ograniczała się do towarzyszenia ci w czasie treningu.

Trener personalny to indywidualne podejście

Już na pierwszym spotkaniu z trenerem, możesz zorientować się, jakie ma kompetencje. Jeśli od razu mówi, żebyś ćwiczyła na orbitreku lub bieżni przez 20 minut, a on w tym czasie robi coś innego, to lepiej zrezygnuj z tej współpracy.

Pierwsze spotkanie powinno zacząć się od wywiadu, czyli dość długiej rozmowy na temat twoich celów, doświadczeń sportowych, stanu zdrowia i żywienia.

Po takiej rozmowie, sprawdzeniu kondycji i zakresu ruchów podczas podstawowych ćwiczeń trener powinien określić cele waszej współpracy. Realne cele! Bo jeśli powie, że zrzucisz 40 kg w 3 miesiące, to nie świadczy o nim dobrze.

fot: materiały prasowe FitAdept/wykonane w McFit Wołoska

Trener personalny gwarantuje bezpieczeństwo

Bardzo ważnym argumentem przemawiającym za współpracą z trenerem jest bezpieczeństwo ćwiczeń, czyli m.in. poprawna technika ich wykonywania. Ich samodzielne wykonywanie na siłowni lub w domu jest ryzykowne, a źle dobrane treningi mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku.

- mówi Mateusz Nagalski, trener personalny z kadry FitAdept.

...i efektywność!



Oddanie się pod opiekę trenera personalnego zwiększa szanse na osiągnięcie zamierzonych celów. Oczywiście i tak najważniejsze jest twoje zaangażowanie. Trener jedynie wyznacza kierunek, daje konkretne rady, zalecenia i dba o program treningowy. Ty musisz przestrzegać tych zaleceń! Wystarczy w 100% robić to, co radzi, a uda się zrealizować wyznaczony cel.

- tłumaczy Mateusz Nagalski , certyfikowany trener personalny

Istotnym elementem współpracy z trenerem jest motywacja. Motywacja do przyjścia na trening, do pilnowania się z jedzeniem (bo przecież trener będzie pytał), do większego zaangażowania w czasie ćwiczeń. W chwilach słabości stały kontakt z trenerem jest pomocny. To osoba, która szybko sprowadza na ziemię, przypomina o celach, tłumaczy i motywuje. Kontroluje postępy, reakcję na trening i zmianę żywienia.

fot: materiały prasowe FitAdept/wykonane w McFit Wołoska

Trener powinien pilnować jakości i efektywności treningów. W tym celu powinien robić pomiary obwodów ciała, sprawdzać masę ciała klienta oraz jego postępy dotyczące siły czy sprawności.

Kontrolowanie postępów pozwala na bardzo dokładne dobieranie ćwiczeń i odpowiednie dostosowywanie diety.

Dlatego wobec trenera trzeba być szczerym do bólu. Czasami zdarza się, że jedna rzecz, o której podopieczny nie mówi trenerowi, wpływa na brak efektów, np. picie alkoholu, używanie zbyt dużej ilości soli, wybieranie z pozoru zdrowych produktów lub ich nieumiejętne łączenie.

Trener personalny to przyjaciel i psycholog

Niekiedy praca trenera personalnego wykracza poza strefę diety i ćwiczeń. Bywają osoby, z którymi najpierw należy przełamać pewne bariery psychologiczne np. brak pewności siebie, zawstydzenie i niechęć do wykonywania ćwiczeń w obecności innych.



Takie problemy są często barierą, która uniemożliwia osiągnięcie efektów. Trener pomaga w takich sytuacjach. Reaguje sam lub kieruje do odpowiedniego specjalisty.

On pokaże ci, że na siłowni nie ma nudy!

Większość kobiet omija siłownie szerokim łukiem, bo boi się ćwiczeń z ciężarami. Pracując z trenerem personalnym, można dowiedzieć się, a po paru tygodniach przekonać się na własnej skórze, że ćwiczenia na siłowni dają niesamowite efekty.

Dlaczego? Po pierwsze twój plan treningowy będzie dopasowany do celów oraz potrzeb i sprawności danej osoby. Po drugie siłownia to nie tylko ciężary, ale także TRX, gumy (mini band, power band), piłki, bosu i inne przybory, dzięki którym ćwiczenia są różnorodne.

Jeśli wybierzesz odpowiedniego trenera personalnego i zrobisz to dla osiągnięcia zamierzonych celów, a nie dla mody, to praca nad sylwetką pod okiem trenera personalnego, będzie sensownym wyborem. Pamiętaj, że dla trenera nie ma złego dnia, złej pogody i złego humoru. On jest systematyczny, punktualny i zawsze (w godzinach pracy!) do twojej dyspozycji.

