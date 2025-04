Jak co miesiąc przygotowałam dla was zestawienie top 5 produktów, które moim zdaniem są hitem tego miesiąca. Jesteś ciekawa, co znalazło się na tej liście? Sprawdź!

Reklama

Top 5 produktów na sierpień wg redaktor działu fitness

1. Antyperspirant, Garnier Mineral Protection 6, cena ok. 12 zł

Choć do tej pory używałam wyłącznie antyperspirantów w sztyfcie, ten przekonał mnie do zmiany dotychczasowych upodobań. Nowość od Garniera absorbuje wilgoć, neutralizuje bakterie i zapobiega pojawieniu się przykrego zapachu. Stosuję go od 2 tygodni i polecam z czystym sumieniem!

2. Rokitnikowe mleczko pod prysznic, CD, cena ok. 13 zł

Ten żel pod prysznic - choć niepozorny - dla mnie jest absolutnym hitem! Pięknie pachnie, a po jego użyciu mam wrażenie, jakby moja skóra była już po aplikacji balsamu do ciała! Musicie go wypróbować!

3. Przekąska DayUp Pearls, cena ok. 3,5 zł

Ta przekąska to idealna propozycja, którą możesz zjeść od razu po treningu! Nie ma konserwantów, jest stworzona na bazie musu owocowego i jogurtu, zmieści się do każdej torebki, a co najważniejsze - nie zawiera dodatku cukru! Spośród wszystkich przekąsek utrzymanych w trendzie fit, ta zdecydowanie jest moim numerem 1.

4. Biustonosz sportowy H&M, cena ok. 70 zł

Uwielbiam ciuchy sportowe tej marki! Są bardzo wygodne i nie niszczą się po zaledwie kilku praniach. Mam w szafie wiele sportowych ubrań H&M i ćwiczę w nich od lat! Ten biustonosz dodatkowo wygląda przepięknie na opalonej skórze. Bajka!

5. Talk kosmetyczny, Skarb Matki, cena ok. 8 zł

Talk nie jest zarezerwowany tylko dla dzieci - taki produkt powinna mieć również w szafie każda aktywna kobieta, szczególnie latem. Często w trakcie treningów w upale dochodzi do otarć ciała, które należy odpowiednio pielęgnować, a ten kosmetyk sprawdzi się do tego idealnie. Talk skutecznie zapobiega podrażnieniom skóry, pochłania wilgoć i daje uczucie komfortu. Polecam!

Reklama

Dowiedz się więcej:

Hity redakcji na sierpień! Na co warto zwrócić uwagę w tym miesiącu?

Wybrałyśmy 17 sierpniowych nowości z sieciówek!

7 najpiękniejszych zapachów na lato 2018