Wakacje za nami! Teraz czas przygotować się do jesiennych treningów i pomyśleć o kolejnych sportowych wyzwaniach.

Ten trening błyskawicznie modeluje, wyszczupla i odchudza. GRIT właśnie wkracza do Polski!

1. Odświeżający tonik do twarzy w sprayu Evree, cena, ok. 9,99 zł

Tonik to jeden z najważniejszych kosmetyków do pielęgnacji. Już sama produkt w spray ułatwia życie, a ten w wersji mini jest idealny do torby treningowej. Pozwala błyskawicznie odświeżyć skórę.

2. Żel pod prysznic Sport Addicted Pupa, cena, ok. 54,90 zł

Na początku byłam nastawiona do niego bardzo sceptycznie. Żel pod prysznic to żel pod prysznic. Jednak, gdy po męczącym treningu wskoczyłam pod prysznic i poczułam orzeźwiający zapach mentolu oraz eukaliptusa (mi się tak kojarzy) to błyskawicznie odzyskałam wigor i energię. Dodatkowym plusem jest delikatny efekt chłodzenia.

3. Koszulka do ćwiczeń Cardio Bunny, cena, ok. 199 zł

Koszulki bez rękawów niebawem będzie trzeba zamienić na coś cieplejszego. W tym sezonie postanowiłam dokładniej przyjrzeć się marce Cardio Bunny. Chyba żaden producent sportowych ciuchów nie ma tak kobiecych legginsów, bluzek, koszulek i szortów.

Ile razy w tygodniu ćwiczyć, żeby jak najszybciej schudnąć? Znamy w końcu odpowiedź!

fot: 1. Odświeżający tonik do twarzy w sprayu Evree, cena, ok. 9,99 zł; 2. Żel pod prysznic Sport Addicted Pupa, cena, ok. 54,90 zł; 3. Koszulka do ćwiczeń Cardio Bunny, cena, ok. 199 zł; 4. Legginsy treningowe Reebok, cena, ok. 249 zł; 5. Szorty biegowe Femi Stories, cena, ze 199 zł na ok. 99 zł

4. Legginsy treningowe Reebok, cena, ok. 249 zł

Ten model pochodzi z najnowszej kolekcji Lux Tight. Legginsy są obcisłe, znakomicie przylegają, nie spadają w czasie treningu i modelują pośladki. Ćwiczyłam w nich już kilka razy i są naprawdę świetne, a do tego znakomicie wyglądają.

5. Szorty biegowe Femi Stories, cena, ze 199 zł na ok. 99 zł

Jest już za chłodno na bieganie w szortach, ale można kupić je teraz w znacznie niższej cienie i mieć na następny sezon. A przecież ładne i kolorowe ubrania do ćwiczeń pomagają się zmobilizować do aktywności fizycznej.

7 aktywności fizycznych, które pomogą się zrelaksować... i schudnąć