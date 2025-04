Jesienią i zimą moja motywacja do ćwiczeń i zdrowego odżywiania jest równa zeru. Też tak macie? Robię wszystko, co mogę, ale bywa różnie. Moim minimum są dwa treningi w tygodniu i staram się tego trzymać za wszelką cenę.

TOP 5 na listopad 2017 - wybór redaktor działu Dieta

Uwielbiam masło orzechowe i zazwyczaj nie kupuję dwa razy tego samego, ale w tym wypadku zrobię chyba wyjątek.

To masło migdałowe będzie smakowało nawet osobom, które nie przepadają za tymi popularnymi orzechami. Produkt jest bez dodatku soli, cukru, oleju palmowego i konserwantów. Pewnie łapiecie się za głowę, gdy widzicie cenę tej zdrowej przekąski, ale opakowanie ma aż 1 kilogram.

Białko z grochu zyskuje coraz większą popularność wśród wegetarian, wegan i osób z nietolerancją laktozy. Nie zawiera produktów pochodzenia zwierzęcego, a jest porównywane do białka serwatkowego. Dodatkowo posiada wysokie stężenie argininy, lizyny, fenyloalaniny i aminokwasy rozgałęzione BCAA.

Ja zazwyczaj dodaje je do koktajlu, ale może być również zamiennikiem niskotłuszczowego lub niskowęglowodanowego posiłku.

Kiedyś uważałam, że ładna torba na siłownię jest najważniejsza. Teraz postanowiłam schować je głęboko w szafie i zamienić na wygodny plecak. Wybrałam klasyczny modele marki Herschel, który spełnia wszystkie moje wymagania - jest pojemny i klasyczny. Niestety jest dość drogi, ale według mnie warty każdej złotówki.