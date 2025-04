Kolejny miesiąc za nami. Mimo że czas bardzo szybko to akurat w tym wypadku bardzo się cieszę, bo już niebawem będzie znów ciepło. Przyznam szczerze, że zimą zapadam w sen zimowy i swoją aktywność fizyczną ograniczam do ćwiczeń na siłowni i chodzenia na basen. Za to sporo eksperymentuje w kuchni i poszukuje nowych smaków. Zobaczcie, jakie produkty zachwyciły mnie w tym miesiącu.

1. Czarny strój kąpielowy H&M, cena, ok. 129,90 zł

Na basen zawsze wybieram strój jednoczęściowy, który zapewnia mi swobodę ruchów. Idealny model znalazłam ostatnio w sklepie marki H&M. Jest czarny, a na plecach ma ozdobny suwak. Ja jestem nim zachwycona.

2. Balsam do rąk Eos, cena ok. 25 zł

Jest poręczny, ma praktyczne opakowanie, dobrze się wchłania i nie pozostawia na dłoniach tłustego filmu. A do tego bardzo ładnie pachnie. Zimą mam go zawsze w torebce. Ratuje mnie w kryzysowych sytuacjach. Wspaniały, chociaż moim zdaniem dość drogi, jak na krem do rąk.

3. Biustonosz sportowy Nike, cena, ok. 219 zł

Uważam, że dobry biustonosz to podstawa stroju sportowego. Musi trzymać wszystko na miejscu i nie szkoda mi na niego pieniędzy. Miałam już wiele staników przeznaczonych specjalnie do ćwiczeń, ale dopiero, gdy założyłam model Pro Rival od marki Nike, zrozumiałam czym jest prawdziwe wsparcie.

4. Ekologiczny mus kokosowy Look Food, cena, ok. 36 zł

Świeży miąższ został wysuszony, a następnie zmielony do postaci musu. Stanowi smaczny dodatek do pieczywa, dań śniadaniowych, naleśników, deserów czy posiłków wytrawnych. Dodaje potrawom delikatnego kokosowego posmaku i zapachu.

Jego smak jest dość specyficzny - intensywny, kremowy. W konsystencji przypomina bardzo olej kokosowy. Ma twardą konsystencję, ale po lekkim podgrzaniu rozpuszcza się do gęstej masy.

5. Krem kakaowo-orzechowy słodzony stewią Torres, cena, ok. 16 zł

Na początku podeszła do niego z pewną rezerwą. Jednak przepadłam po zjedzeniu pierwszej łyżeczki... Jest boski! Doskonały do naleśników, kanapek lub do jedzenia prosto z opakowania. Oczywiście jest dość kaloryczny, ale przecież nie można się dać zwariować.

