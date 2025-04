Pewnie wiele z was już dawno zapomniało o noworocznych postanowieniach. Ja właśnie zaczynam realizację jednego ze sportowych marzeń. Dopiero teraz się na to odważyłam i jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. Jednak w związku z tym muszę dokupić kilka rzeczy do swojej treningowej garderoby, dlatego w tym miesiącu top 5 to praktycznie same cuchy.

Reklama

1. Kurtka sportowa Reebok, cena, ok. 359 zł

Klasyczna prosta bluza zapinana na suwak, to inwestycja na lata. A od jakiegoś czasu starami się ograniczyć ilość ubrań. Teraz stawiam na jakość, ponadczasowe kroje i fasony. Ten model doskonale sprawdzi się również do codziennych luźnych stylizacji, które uwielbiam.

Wygląd w czasie ćwiczeń ma znaczenie! Wybrałyśmy najładniejsze sportowe legginsy

2. Szara bluza sportowa H&M, cena, ok. 129,90 zł

To ciuch, któremu nie jestem w stanie się oprzeć, nie potrafię wytłumaczyć dlaczego, ale czasem tak jest. Niby zwykła i szara, a jednak niesamowita i jedyna w swoim rodzaju.

1. Kurtka sportowa Reebok, cena, ok. 359 zł; 2. Szara bluza sportowa H&M, cena, ok. 129,90 zł; 3. Biustonosz sportowy Adidas, cena, ok. 269 zł; 4. Smoothie chia (mango) Purella Food, cena, ok. 6,99 zł; 5. Krótkie spodenki do ćwiczeń Adidas, cena, ok. 129 zł

3. Biustonosz sportowy Adidas, cena, ok. 269 zł

Dobry biustonosz sportowy to dla mnie podstawa. Nie mam dużych piersi, ale to dla mnie zdecydowanie najważniejszy element sportowej garderoby, który powinien być dopasowany również do uprawianej przez was dyscypliny. Ja najczęściej biegam, dlatego wybieram stanik z mocnym wsparciem.

Marka Adidas projektując najnowsze modele biustonoszy sportowych, pomyślałam również o ciekawej stylistyce, która jest dla mnie bardzo ważna.

Regularne chodzenie na siłownię ma zbawienny wpływ na sylwetkę. Dlaczego?

4. Smoothie chia (mango) Purella Food, cena, ok. 6,99 zł

Smoothie z nasionami chia powstaje z naturalnych i starannie wyselekcjonowanych składników. Zdrowe i pyszne kombinacje smaków są doskonałe do podniebienia. Jest to fajna alternatywa dla zdrowych przekąsek w ciągu dnia.

5. Krótkie spodenki do ćwiczeń Adidas, cena, ok. 129 zł

Właśnie zaczynam spełniać jedno ze swoich postanowień noworocznych i zapisałam się na zajęcia pole dance. W czasie takiego treningu najlepiej sprawdzają się krótkie spodenki, więc z wielkim zapałem zaczęłam przeglądać szafę i okazało się, że nie mam krótkich szortów do ćwiczeń. Gorączkowo zaczęłam przeszukiwać ofertę wszystkich marek sportowych i muszę przyznać, że znalezienie ładnych spodenek graniczy z cudem. Jeden model wypatrzyłam w ofercie marki Adidas.

Reklama

Dzięki pole dance zyskacie znakomitą sylwetkę, pewność siebie... I co jeszcze?