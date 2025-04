1. Łyżwy damskie, Decathlon, cena ok. 150 zł

Moim zdaniem warto kupić je już teraz - nie wiadomo, kiedy pojawią się pierwsze mrozy :) Pamiętaj, że jazda na łyżwach doskonale kształtuje pośladki, nogi i łydki, a do tego poprawia koordynację ruchową i jest baaardzo sexy. Szczególnie, jeśli na lodowisku pojawisz się w taki outficie!

2. Kubek termiczny, Quechua, cena ok. 45 zł

Przyda się nie tylko w drodze do pracy, ale również podczas wycieczek organizowanych o tej porze roku. Pamiętaj, że nawodnienie organizmu jest bardzo ważne i nie wolno o nim zapominać także jesienią i zimą. A ciepły napój na górskim szlaku czy w czasie trekkingu w lesie to pozycja obowiązkowa!

3. Buty trekkingowe, The North Face, cena ok. 510 zł

Zamiast męczyć stopy i już teraz nosić kozaki, postaw na wygodne, dobrze sprofilowane obuwie kończące się na wysokości kostki. Możesz nosić je nie tylko na co dzień, ale również podczas jesiennych wycieczek terenowych. Każda z nas powinna mieć taką jedną parę!

4. Legginsy do ćwiczeń, Decathlon, cena ok. 60 zł

To absolutny must-have dla każdej dziewczyny - zarówno tej trenującej na siłowni, jak i tej, która woli ćwiczenia w plenerze! Materiał, z którego są wykonane legginsy idealnie przylega do skóry, dzięki czemu mogą być one również wykorzystywane jako dodatkowa warstwa ocieplająca pod dres.

5. Skarpety kompresyjne dla sportowców, OS1st, cena ok. 230 zł

Takie wsparcie przyda się każdej trenującej kobiecie! Opaska na łydkę i staw skokowy z naprzemiennymi strefami kompresji zmniejsza uczucie zmęczenia, zapobiega kontuzjom i zwiększa komfort podczas wysiłku. Szczerze polecam!

