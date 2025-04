W czasie letnich miesięcy bardzo dużo czasu spędzam na świeżym powietrzu. Dlatego moje potrzeby są znacznie inne niż w sezonie jesienno-zimowym. Co tym razem znalazło się na mojej liście must-have na czerwiec 2017?

1. Buty sportowe Club C 85 AFH Reebok, cena, ok. 399 zł

Jeszcze kilka miesięcy nie byłam przekonana do tego modelu butów, a teraz najchętniej chodziłabym w nich bez przerwy. Są bardzo wygodne, stylowe i pasują do wszystkiego. Dzisiaj białe Club C 85 połączyłam z tiulową spódnią i kurtką dżinsową. Kilka dni temu doskonale wyglądały z letnią sukienką w hiszpańskim stylu zdobioną biało-czerwoną kratką. A w weekend nosiłam je z szortami, koszulką i szarą bluzką.

2. Plecak podróżny The North Face The North Face, cena, ok. 299 zł

Lato to więcej małych i dużych podróży. Dopiero teraz doceniłam, jak ważnym i pożytecznym towarzyszem jest pojemny plecak, który można zarzucić na plecy. Ja postawiłam na klasykę i dobra jakość.

3. Naturalna woda mineralna Id'eau, cena, ok. 5 zł

Id'eau posiada stosunkowo wysoką zwartość tlenu i azotu, niską zawartość dwutlenku węgla oraz niezwykle rzadko spotykaną, swoistą strukturę cząsteczkową i alkaliczne pH. Opracowanie technologii zabezpieczania jej specjalnym opakowaniem kompozytowym - w końcu pozwoliły na utrzymanie jej dobroczynnych cech przez cały czas obecności wody na półkach sklepowych i w domach klientów. To pierwsza na rynku, naturalna woda mineralna o tak wielu właściwościach.

4. Butelka filtrująca Dafi, cena, ok. 35 zł

Bardzo ważne jest dla mnie odpowiednie nawodnienie organizmu. Piję sporo wody, a w torbie zawsze mam butelkę, która pozwoli mi zaspokoić pragnienie.

Coraz chętniej rezygnuję z kupowania butelkowanej wody na rzecz butelki filtrującej. Obecnie używam butelki Dafi, która została wyprodukowana w Polsce. Wyposażona jest w unikatowy wymienny co miesiąc filtr węglowy, który usuwa z wody kranowej nieprzyjemny smak i zapach chloru. Pozostawia niezmienioną ilość minerałów naturalnie w niej występujących (głównie wapnia i magnezu), dzięki czemu woda zachowuje cenne dla zdrowia pierwiastki.

5. Koszulka sportowa adidas Performance, cena, ok. 84 zł

Wygodna i niekrepująca ruchów koszulka do ćwiczeń to podstawa letniego stroju treningowego. Bawełniany t-shirt w energetycznym kolorze to dla mnie strzał w dziesiątkę.

