Ten cardio HIIT pilates łączy dwa rodzaje treningu – pilates i cardio, a w dodatku ma postać interwałów przeplatających spokojne pilatesowe ćwiczenia z ćwiczeniami bardzo podnoszącymi tętno. Dzięki temu skutecznie przyspiesza metabolizm, pomaga spalać tłuszcz i jednocześnie bardzo skutecznie modeluje ciało.

Już po pierwszym treningu poczujesz, że mięśnie dostały solidny bodziec do tego, by się wzmocnić i pięknie prezentować latem na plaży.

Jak wygląda trening cardio HIIT pilates?

To kompletny trening, z krótką rozgrzewką, wzrastająca intensywnością i spokojnym wyciszeniem. Całość trwa 40 minut. Choć może to wydawać się wyzwaniem, nawet osoby początkujące mogą robić ten trening. Prawdę mówiąc to całkiem niezły pilates dla początkujących, którzy zaczynają od zera i chcą na jednym treningu popracować na kondycją i mięśniami.

Tempo w treningu

Wszystko dlatego, że ćwiczenia cardio pilatesu odbywają się w dość spokojnym tempie. Najwolniejsze tempo jest podczas ćwiczeń pilatesowych, a szybsze w czasie ćwiczeń dynamicznych, pobudzających krążenie krwi i podnoszących tętno.

W jednych i drugich ważna jest technika ruchu i nawet w częściach dynamicznych znaczenie ma postawa i stabilizacja tułowia, dlatego tempo nie jest zawrotne. Niewątpliwie jednak osoby początkujące będą mogły poczuć wyraźne przyspieszenie oddechu. Na szczęście podczas ćwiczeń pilatesowych można je nieco uspokoić, wyrównać i nabrać sił na kolejną porcję bardziej dynamicznego ruchu.

Takie naprzemienne przyspieszanie i spowalnianie tętna i oddechu jest charakterystyczne dla treningów interwałowych, które słusznie kojarzone są z wysiłkami poprawiającymi kondycję i pomagającymi spalać tkankę tłuszczową.

Połączenie precyzyjnych spokojnych ruchów pilatesowych i szybszego tempa tworzy naprawdę skuteczną mieszankę, która pomaga redukować zbędną tkankę tłuszczową, a jednocześnie wzmacnia i ujędrnia ciało. Jeśli masz znajdować czas w domu na ćwiczenia, akurat na ten trening warto go poświęcić.

Dlaczego warto wracać do tego treningu regularnie?

Jednym z największych atutów tego konkretnego treningu cardio HIIT pilates jest jego powtarzalność – i nie chodzi tu o monotonię, lecz o przewidywalną strukturę, która pozwala stopniowo zwiększać własne możliwości. Dzięki temu już po kilku treningach zauważysz wyraźną poprawę w kontroli ruchu, stabilizacji ciała i długości utrzymywanego napięcia mięśniowego. Trening nie tylko wzmacnia ciało, ale też uczy je „pamiętać” prawidłowe wzorce ruchowe.

Dobre samopoczucie i modelowanie ciała

Warto też zwrócić uwagę na rytm oddechowy, który prowadzi przez cały wysiłek. Autorka filmu zachęca, by nie zatracać się w dynamice, lecz zachować świadomość każdego wdechu i wydechu. To nie tylko poprawia technikę, ale także pomaga uspokoić układ nerwowy i szybciej wrócić do równowagi po intensywniejszych segmentach treningu. Dzięki temu po zakończeniu całego treningu nie czujesz się wykończona, lecz przyjemnie zmęczona i zrelaksowana.

Co więcej, ze względu na brak obciążenia zewnętrznego i nieobciążający charakter ćwiczeń, ten trening możesz wykonywać nawet codziennie, jeśli tylko masz na to ochotę. Przy regularnej praktyce efekty będą naprawdę świetne i nie ograniczą się jedynie do sylwetki. Zauważysz też poprawę postawy, większą kontrolę nad ciałem w codziennych ruchach i lepsze samopoczucie. To nie jest trening „na raz” – to narzędzie, do którego będziesz chętnie wracać.

