Aktywność fizyczna to klucz do dobrego samopoczucia i zdrowia. By cieszyć się kondycją i nie chorować, nawet w okresie jesienno-zimowym, warto pamiętać o regularnym treningu. Jaki wybrać? Jedni wolą siłownię i trening fitness, inni konkretne dyscypliny sportu lub taniec, a dopełnieniem każdej aktywności może być trening outdoorowy.

Reklama

Plusy treningu na świeżym powietrzu

Brak ograniczeń

Każda aktywność wykonywana na zewnątrz to szansa na brak ograniczeń, zarówno w zakresie wyboru ćwiczeń, jak i miejsca, w którym odbywa się trening. Siłownie często są przepełnione, długo czeka się na sprzęt, z którego chce się skorzystać, a ograniczenia związane z pandemią sprawiają, że nadal lepiej unikać zatłoczonych, zamkniętych przestrzeni. Ćwicząc w plenerze nie trzeba się tym martwić. Trening outdoorowy zapewnia komfort wykonywania aktywności z dala od tłumów oraz pozwala na korzystanie z naturalnych udogodnień treningowych, takich jak nierówności terenu czy piasek. Zamiast wykonywać skomplikowane ćwiczenia z dodatkowym sprzętem, postaw na proste, lecz nie mniej skuteczne interwały na łonie natury.

Brak konieczności zakupu wielu rzeczy

By rozpocząć ćwiczenia w plenerze, nie potrzeba zaopatrywać się w specjalistyczny sprzęt. Jedyne, czego tak naprawdę potrzebujesz, to odpowiednie obuwie, zapewniające stabilizację i wygodę użytkowania w terenie. Modelem, które sprawdzi się świetne są buty trekkingowe Salomon z kolekcji Vaya for Woman. Te wytrzymałe i wykonane z wysokiej jakości materiałów buty to świetny wybór niezależnie od rodzaju sportu, który zamierzasz uprawiać.

Vaya Woman wyróżniają się kilkoma istotnymi cechami:

Są bezpieczne i świetnie trzymają się podłoża dzięki podeszwie ContaGrip

System SensiFlex zapewnia wygodę i dostosowanie się buta do każdego rodzaju stopy – również tej z haluksami!

Wkładka Ortholite sprawnie odprowadza wilgoć ze środka buta

Zapewniają też wsparcie wodoodpornej membrany GORE-TEX® Performance Comfort

Amortyzację buta na najwyższym poziomie zapewnia znana technologia Salomona, czyli Energy Cell.

Buty trekkingowi Vaya for Woman to obuwie zaprojektowane z myślą o kobietach aktywnych w każdym wieku, które chcą łączyć pasję z codziennym życiem, nie zapominając przy tym o stylowym wyglądzie. Można pojechać w nich rowerem prze las czy park, pójść na lekcje jazdy konnej, wybrać się na spacer podmiejskimi szlakami. Vaya są dla kobiet, które szukają butów wszechstronnych, wygodnych, niezwodnych w trudnych warunkach i do tego takich, które po prostu modnie wyglądają.

Możliwość wykonywania treningu gdziekolwiek jesteś

Trening outdoorowy to świetny motywator do regularnych ćwiczeń. Nawet jeśli wyjedziesz gdzieś, gdzie nie ma siłowni czy basenu, nic nie stoi na przeszkodzie, by wykonać kilka ćwiczeń na łonie natury. Motywacja, szczególnie ważna w okresie jesienno-zimowym, wydaje się być kluczowa, dlatego warto ograniczyć sobie samemu pole do wymówek i z uśmiechem udać się na spacer, nordic-walking, rower czy krótki bieg.

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Salomon