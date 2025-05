Te ćwiczenia w stylu pilates to fitnessowy hit. Trening animal flow zrobisz bez wychodzenia z domu

Ćwiczenia animal flow to trening całego ciała połączony z gracją ruchów dzikiego kota. Jest serią ćwiczeń inspirowanych ruchami zwierząt, które tylko pozornie wydają się proste i przyjemne. Niewątpliwą zaletą tej metody pracy z ciałem jest to, że można dostosować ją do poziomu zaawansowania trenującego oraz wykonywać bez wychodzenia z domu. Animal flow zyskuje coraz większą popularność. Jeżeli chcesz wypróbować tej techniki, przeczytaj więcej.