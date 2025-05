Jeżeli chcesz wysmuklić sylwetkę i wzmocnić ciało, nie jesteś fanką kardio, a pilates jest dla ciebie zbyt spokojny, barre może ci się spodobać. To rodzaj aktywności, który w ostatnim czasie cieszy się rosnącą popularnością wśród Polek. Wypróbuj ćwiczenia barre dla początkujących.

Reklama

Czym są ćwiczenia barre i jakie dają efekty?

Ćwiczenia barre to forma aktywności fizycznej łącząca ruchy pochodzące z baletu, jogi i pilatesu. To przeniesienie baletu pod strzechy, bo nie potrzebujesz drążka baletowego, a wystarczy ci oparcie krzesła. Niekiedy do ćwiczeń barre wykorzystuje się ciężarki, klocek do jogi lub taśmy oporowe.

Poprzez barre angażujesz całe ciało: wzmacniasz ramiona, core, pośladki i nogi. Zwiększasz elastyczność i mobilność, dzięki czemu wykonywanie codziennych czynności jest łatwiejsze, maleje ryzyko kontuzji i pojawienia się dolegliwości bólowych, jak np. bólu pleców. Poza tym ćwiczenia barre pomagają:

wzmocnić kości i stawy,

zwiększyć siłę i wytrzymałość,

wysmuklić sylwetkę,

poprawić postawę,

zwiększyć stabilność,

łagodzić problemy ze snem,

polepszyć nastrój i zredukować stres,

poprawić koncentrację i zwiększyć poziom energii.

Chociaż przypominają trening baletowy, to nie trzeba być primabaleriną, żeby wykonywać te ćwiczenia i osiągnąć pozytywne efekty.

Czy trening barre jest polecany osobom początkującym?

Jak najbardziej. Trening barre zdecydowanie należy do polecanych ćwiczeń dla początkujących, ze względu na to, że ćwiczenia są łagodne i nie obciążają stawów. Można je łatwo modyfikować i dostosowywać do wieku, kondycji i doświadczenia.

Te à la baletowe ćwiczenia z powodzeniem wykonają osoby z każdej grupy wiekowej, a także kobiety w ciąży i po porodzie. Nie musisz mieć biegłości w tańcu, by rozpocząć przygodę z barre.

Co przygotować na pierwszy trening barre? Strój, sprzęt

Spokojnie, nie potrzebujesz stroju baletnicy, aby ćwiczyć barre. Zaletą tego treningu jest to, że nie wymaga użycia żadnych sprzętów. Załóż wygodny strój, najlepiej długie legginsy, ponieważ część aktywności wykonujesz w pozycji klęku.

W barre często wykorzystuje się niewielkie obciążenia, warto więc wyposażyć się w lekkie ciężarki, a także matę, na której będzie ci wygodnie trenować. Przydatne są również skarpetki antypoślizgowe i oczywiście – jeśli ćwiczysz w domu – solidne krzesło, którego oparcie zastąpi drążek baletowy. Zamiast krzesła może być parapet lub blat.

Trening barre dla początkujących – przykładowe ćwiczenia

Ćwiczenia barre możesz robić samodzielnie w domu, bez konieczności posiadania drążka baletowego. Podstawowym ruchem barre jest zaczerpnięty z baletu przysiad (plié). Wzmacnia głównie uda, pośladki i łydki. Wykonaj go w ten sposób:

Stań prosto bokiem do krzesła i oprzyj się ręką o oparcie. W tym ćwiczeniu nogi oddal trochę od siebie, a palce stóp skieruj na zewnątrz. Powoli rób przysiad, uginając kolana, z wyprostowanymi plecami. Wracaj do postawy wyjściowej. Powtórz 10-15 razy w 3 seriach.

W internecie można znaleźć dłuższe treningi barre dla początkujących, które można wykonywać w domowym zaciszu. Jeżeli szukasz czegoś bardziej angażującego, ale podoba ci się koncepcja ćwiczeń inspirowanych baletem, odnajdziesz również treningi łączące tę formę ruchu z dynamicznymi ćwiczeniami, co pozwala spalić więcej kalorii.

Oto 30-minutowy trening barre całego ciała dla początkujących:

I trening barre nastawiony na rzeźbienie ciała i spalanie kalorii:

Czy ćwiczenia barre są skuteczne na odchudzanie?

To zależy. Ćwiczenia barre pomogą w utracie wagi, o ile są wykonywane z zaangażowaniem i odpowiednio często. Większą szansę na pozbycie się nadmiarowych kilogramów dają treningi skoncentrowane na spalaniu kalorii. Prawda jest jednak taka, że żadne ćwiczenia nie będą dość skuteczne, jeżeli nie przestrzegasz zdrowej diety (więcej: zasady diety odchudzającej). Barre w połączeniu z prawidłowym odżywianiem z pewnością pomoże ci zredukować wagę.

Czytaj także: