Ta odmiana pilatesu wychodzi naprzeciw pladze naszych czasów, jaką są zaniedbania dotyczące zdrowia kręgosłupa oraz postawy ciała. Jeśli zależy ci na zmniejszeniu bólu pleców i innych dolegliwości związanych z codziennym funkcjonowaniem, to pilates funkcjonalny jest doskonałym wyborem.

Czym jest pilates funkcjonalny?

Pilates funkcjonalny to odmiana pilatesu, w której pojawiają się elementy treningu funkcjonalnego. Trening funkcjonalny, najkrócej mówiąc, polega na zaangażowaniu całego ciała oraz kładzie nacisk na użyteczność w codziennym życiu lub sporcie. W tej wersji pilatesu ćwiczenia często wykonywane są w pozycji stojącej. Wykorzystuje się naturalne ruchy ciała, dzięki czemu można korygować wzorce ruchowe tak, aby na co dzień były one prawidłowe.

W pilatesie funkcjonalnym chodzi więc przede wszystkim o to, by w bezpieczny sposób poprzez powtarzanie uczyć się tego, jak właściwie wykonywać ruchy przy codziennych czynnościach (siadaniu, wstawaniu, schylaniu się podnoszeniu). Bez nadmiernego obciążania kręgosłupa i stawów.

Dzięki temu można w dużym stopniu zmniejszyć ryzyko urazów, upadków i dolegliwości bólowych. Oprócz tego pilates funkcjonalny czerpie to, co najważniejsze z klasycznego pilatesu – poprzez ćwiczenia poprawiamy elastyczność, mobilność, wzmacniamy stabilność i równowagę, świadomość ciała. To wszystko sprawia, że lepiej się czujemy zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Jakie efekty daje pilates funkcjonalny?

Regularne wykonywanie ćwiczeń pilatesu funkcjonalnego skutkuje mnóstwem korzyści zdrowotnych i poprawia komfort codziennego funkcjonowania. Trening przeprowadzony przez wyszkolonego instruktora jest wszechstronny i daje wiele efektów:

uczy prawidłowej postawy,

uczy pewniejszego i bardziej świadomego poruszania się,

wzmacnia mięśnie głębokie,

wysmukla ciało,

poprawia sylwetkę,

zwiększa elastyczność i zakres ruchu,

zmniejsza ryzyko urazów i upadków,

wspiera zdrowie stawów i kości,

poprawia ogólną kondycję,

zwiększa siłę mięśniową i wytrzymałość,

zwiększa świadomość ciała,

relaksuje i redukuje stres,

poprawia nastrój.

Jest to uniwersalny i łagodny trening, który nie obciąża nadmiernie stawów, a jednocześnie pozwala budować siłę mięśniową, wzmacnia całe ciało, powoduje zwiększenie gęstość kości i lepsze odżywienie stawów.

Kto może ćwiczyć pilates funkcjonalny?

Zaletą pilatesu funkcjonalnego jest to, że skierowany jest on praktycznie do każdego niezależnie od wieku czy formy fizycznej. Ćwiczenia mogą wykonywać:

osoby starsze,

osoby początkujące,

osoby po urazach w trakcie rehabilitacji,

osoby przebywające długo w jednej pozycji, np. pracujące przy biurku,

osoby z wadami postawy,

kobiety w ciąży i po porodzie,

aktywni sportowcy,

osoby z nadwagą.

A jeśli spędzasz dużo czasu przy biurku, wypróbuj ćwiczenia pilates dla osób pracujących na siedząco.

Czy pilates funkcjonalny odchudza?

Głównym celem wykonywania ćwiczeń pilatesu funkcjonalnego nie jest redukcja wagi, chociaż ta forma aktywności jak najbardziej może przyczyniać się do zrzucenia zbędnych kilogramów. Niektóre badania z udziałem osób z nadwagą dowiodły, że pilates wspomaga zmniejszenie masy ciała i tkanki tłuszczowej.

Szczególnie jeśli ćwiczenia są wykonywane często. Zalecana ilość to kilka razy w tygodniu: dla początkujących wystarczą 2-3 treningi w tygodniu po 30-60 minut. Dzięki regularności pilates funkcjonalny z pewnością sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a w połączeniu ze zdrowym stylem życia i dietą pomoże schudnąć.

