Aqua pilates jest rodzajem ćwiczeń fitness w wodzie. Jest to trening spokojny i łagodny dla stawów, ale daje efekty. W przeciwieństwie do typowych zajęć pilatesu na lądzie w środowisku wodnym ciało pracuje inaczej. Z jednej strony woda stanowi większy opór niż powietrze, dzięki czemu można wzmacniać mięśnie i poprawiać wydolność, z drugiej zaś wyporność sprawia, że ciało jest lżejsze i stawy mniej obciążone, w związku z czym łatwiej i bezpieczniej wykonywać poszczególne ruchy.

Jakie efekty daje aqua pilates?

Pilates w wodzie działa podobnie jak pilates na lądzie, jednak z elementami treningu siłowego i kardio, co wynika z oporu wody. Ćwiczenie aqua pilatesu pomaga jeszcze skuteczniej wzmacniać układ krążenia, mięśnie i spalić więcej kalorii.

Efekty aqua pilatesu to:

zwiększenie wydolności krążeniowo-oddechowej,

poprawa ogólnego funkcjonowania i jakości życia,

poprawa samopoczucia,

zmniejszenie stresu,

zwiększenie elastyczności,

poprawa stabilizacji ciała,

poprawa ruchomości stawów,

złagodzenie dolegliwości bólowych,

zmniejszenie napięcia mięśni,

wzmocnienie mięśni,

wyszczuplenie ciała spalanie kalorii poprawa sylwetki,

korygowanie wad postawy,

zwiększenie świadomości ciała, dzięki kontrolowanym i precyzyjnym ruchom,

zmniejszenie ryzyka urazów i kontuzji,

a także ryzyka różnych chorób przewlekłych, w tym cukrzycy i chorób układu krążenia.

Jak szybko pojawiają się efekty aqua pilatesu? To oczywiście zależy od rodzaju ćwiczeń, zaangażowania trenującego oraz częstotliwości. W jednym z badań, w którym oceniano wpływ ćwiczeń w wodzie na dorosłych z chorobami przewlekłymi, zaobserwowano, że korzyści w zakresie sprawności fizycznej i zdrowia pojawiły się po okresie od 8 do 16 tygodni.

Komu polecany jest aqua pilates?

Aqua pilates jest polecany osobom, którym zależy na wzmocnieniu mięśni całego ciała zwłaszcza mięśni głębokich odpowiadających za stabilizację i równowagę. Zwłaszcza jeżeli jednocześnie szukają aktywności, która nie obciąża nadmiernie stawów. Ten rodzaj ruchu może być elementem rehabilitacji po urazach, ale wcześniej należy skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą, aby wskazał, jakie ćwiczenie będą najlepsze w danym przypadku.

Dzięki temu, że pilates wykonywany jest w wodzie, jest on doskonałą formą ruchu dla osób ze schorzeniami kręgosłupa i stawów (skolioza, zapalenie stawów), a także osób otyłych. Zajęcia skierowane są również do kobiet w ciąży i po porodzie (m.in. wzmacniają mięśnie dna miednicy), a także do osób starszych, w przypadku których bardzo ważna jest poprawa stabilizacji ciała i koordynacja.

