Ćwiczenia pilatesu rzadko kiedy kojarzą się z utratą wagi. Ten łagodny trening opiera się na powolnych i świadomych ruchach ciała. Chociaż spalanie tkanki tłuszczowej nie jest głównym celem tego treningu, przy spełnieniu odpowiednich warunków, pozbycie się boczków i wyszczuplenie talii jest możliwe do osiągnięcia. Oto 3 rzeczy, dzięki którym pilates będzie dawał lepsze rezultaty.

Pilates na odchudzanie? Te 3 warunki są kluczowe

Oto sposoby na zwiększenie skuteczności pilatesu w spalaniu tkanki tłuszczowej i odchudzaniu.

Intensywność pilatesu a odchudzanie

Klasyczne ćwiczenia pilates nie koncentrują się na spalaniu tłuszczu, jednak przez lata pilates się zmieniał i obecnie jest wiele odmian, które są bardziej dynamiczne i mogą pomagać w redukcji wagi. Spróbuj takich wariantów jak np. power pilates, pilates HIIT (interwałowy) lub pilates kardio, jeżeli zależy ci przede wszystkim na zrzuceniu wagi. Dobrym pomysłem jest też aktywność z dodatkowym sprzętem, np. pilates na reformerze albo pilates TRX.

Typowy pilates będzie dobrym wyborem, jeżeli chodzi ci głównie o wzmocnienie mięśni głębokich odpowiadających za stabilizację ciała, poprawę postawy, zwiększenie elastyczności i relaksację. Intensywniejsze odmiany tej metody mają te i dodatkowe zalety.

Regularność treningów pilates a chudnięcie

Zmniejszenie masy ciała poprzez ćwiczenia wymaga oczywiście regularności i odpowiednio długich treningów. Niezależnie od tego, czy jest to pilates, czy inna dyscyplina. Zaleca się, żeby ćwiczyć pilates 3-5 razy w tygodniu od 30 do 60 minut na każdą sesję. Taka częstotliwość po kilku tygodniach powinna zaowocować widocznymi rezultatami.

Dieta z deficytem kalorycznym

Samo ćwiczenie pilatesu bez odpowiedniej diety nie będzie wystarczająco skuteczne w walce z nadwagą. Chudnięcie pojawia się w przypadku przyjmowania mniejszej ilości kalorii, niż organizm potrzebuje. Wówczas wytwarza się deficyt kaloryczny i energia pobierana jest z zapasów ciała.

Średnio niedobór 300–500 kcal dziennie wystarczy, żeby tracić ok. 0,5 kg na tydzień. Wcześniej jednak należy obliczyć własne zapotrzebowanie kaloryczne. Pamiętaj, że alkohol jest bardzo kaloryczny, dlatego by schudnąć, lepiej go unikać.

Efekty pilatesu nie pojawiają się z dnia na dzień. Jeżeli brakuje ci cierpliwości i chcesz widzieć wcześniej, jak kilogramów na wadze ubywa, dodaj do tych ćwiczeń treningi na spalanie tłuszczu, np. ćwiczenia kardio (bieganie, jazda na rowerze, skakanie na skakance). Mieszaj pilates z intensywną aktywnością, do tego pilnuj diety, a szybko zauważysz pozytywne zmiany.

