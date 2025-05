Długotrwała jazda na rowerze może obciążać kręgosłup, biodra i kolana. Nic dziwnego, że coraz więcej rowerzystów praktykuje pilates, aby wzmocnić ciało, zwiększyć kontrolę i zakres ruchu, elastyczność i zapobiegać kontuzjom. Wypróbuj przykładowe ćwiczenia, które warto powtarzać, aby zwiększyć swoją formę w trakcie jazdy rowerem i czuć się lepiej.

Dlaczego pilates jest polecany rowerzystom?

Pilates jest bardzo dobrą metodą ćwiczeń dla rowerzystów, ponieważ pomaga wzmocnić rdzeń (mięśnie brzucha, pośladków, pleców), poprawić równowagę i koordynację podczas jazdy na rowerze. Pilates to metoda ćwiczeń o niskim wpływie, co oznacza, że nie obciąża nadmiernie stawów, a jednocześnie wzmacnia je i poprawia ich mobilność. To pomaga uniknąć bólu i kontuzji podczas jazdy na rowerze.

Ćwiczenie pilates wspiera też prawidłową postawę na rowerze. A także zwiększa wytrzymałość mięśni, dzięki czemu wydajność w trakcie tej aktywności wzrasta. Szczególnie polecane ćwiczenia pilates dla rowerzystów to takie pozycje, które angażują mięśnie brzucha, pleców, nóg, pośladków i biodra.

3 ćwiczenia pilates, które powinien robić każdy rowerzysta

Poniższe ruchy pilates są tylko przykładem ćwiczeń polecanych rowerzystom. Warto znaleźć dłuższy trening w internecie, który bardziej kompleksowo przygotuje do tej aktywności. Ćwiczenia przyniosą korzyści nie tylko podczas jazdy rowerem, ale w ogóle, dlatego są polecane każdemu.

Ćwiczenie 1. Skłony rowerowe z wyprostem

Połóż się na plecach, ręce trzymaj za głową. Unieś nogi wyprostowane ok. 30 cm nad podłogę. Unieś głowę i górną część pleców. Skręć tułów, przyciągając prawy łokieć do lewego kolana, po czym wyprostuj lewą nogę do góry. Zegnij z powrotem kolano. Wykonaj ten sam ruch z przeciwną stroną. Kontynuuj naprzemiennie ćwiczenie przez 20 powtórzeń. Wykonaj 3 serie.

Ćwiczenie 2. Mostek z marszem

Połóż się na plecach z ramionami wzdłuż ciała, kolana ugięte. Napnij pośladki i mięśnie brzucha. Unieść biodra, tak aby twoje ciało utworzyło linię prostą od ramion do kolan. Powoli unieś prawą nogę, przyciągając kolano do klatki piersiowej. Opuść prawą nogę i powtórz z lewą nogą. Kontynuuj naprzemiennie przez 30 powtórzeń. Wykonaj 2 serie ćwiczeń.

Ćwiczenie 3. Rozciąganie ścięgien podkolanowych z taśmą

Połóż się na plecach na macie ze stopami na podłodze i zgiętymi kolanami. Zaczep taśmę o jedną stopę i końce trzymaj w dłoni. Powoli wyprostuj nogę w kierunku sufitu i przytrzymaj przez 30 sekund. Kieruj delikatnie palce stóp w dół w stronę twarzy. Przytrzymaj przez kolejne 30 sekund. Przenieś nogę nad drugą zgiętą nogę. Przytrzymaj przez 30 sekund. Następnie przenieś nogę na bok i znów przytrzymaj kolejne 30 sekund. Powtórz to ćwiczenie z drugą nogą.

Rozciąganie ścięgien z taśmą pomaga zwłaszcza w przypadku bólu biodra i naciągnięcia ścięgien podkolanowych.

