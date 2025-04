Zanim samodzielnie zrobisz taping na stopę koślawą u dziecka, koniecznie skonsultuj się z fizjoterapeutą. Koślawość stóp dziecka może nie być jedyną nieprawidłowością w obrębie stóp dziecka i nie każdy rodzaj tapingu będzie tym najlepszym. Specjalista podpowie, jak zakładać tejpy na stopy dziecka, aby było to dla niego jak najkorzystniejsze. A jest o co walczyć, bo jak wykazało badanie polskich specjalistów, kinesiotaping – sam i w połączeniu z ćwiczeniami – może przynosić wymierne korzyści dzieciom np. ze stopami płasko-koślawymi statycznymi.

Poniżej sposoby na taping stopy koślawej u dziecka i stopy płasko-koślawej. Koniecznie zobacz ilustrację, która zamieszczamy na końcu materiału. Uzgodnij z dzieckiem kolory tejpów, aby było zadowolone - dzieci chętniej dają się tejpować, jeśli podobają im się plastry.

Spis treści:

W tej technice wykorzystamy jeden plaster o długości mniej więcej 1,5 długości stopy dziecka. Po ucięciu takiego odcinka plastra należy zaokrąglić jego końce (tego niestety nie widać na zdjęciu).

Na zdjęciu tak przyklejona taśma to ta sięgająca wyżej.

W tej technice używane są dwa odcinki taśmy. Jeden należy przygotować jak w technice na stopę koślawą, z resztą tak samo się go przykleja. Drugi odcinek powinien być podobnej długości lub nieco dłuższy, jeśli zdecydujesz się na technikę wzdłuż podudzia, a nie w kierunku Achillesa.

Taśmy mogą pozostać na nodze dziecka przez kilka dni. Później nakleja się nowe. Tejpy zawsze należy zdjąć, jeśli dziecko zgłasza swędzenie lub wyraźny dyskomfort związany z tejpami.

Pamiętaj, że w wielu przypadkach sam taping na stopę koślawą u dziecka to za mało, aby skorygować tę wadę. Najczęściej niezbędne są też odpowiednio dobrane ćwiczenia.