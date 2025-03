Taping barku, a dokładniej kinesiotaping barku, to metoda fizjoterapeutyczna stosowana w różnych dolegliwościach tego stawu: zespole bolesnego barku, urazie stożka rotatorów i innych kontuzjach. Są osoby, którym oklejanie pomaga, ale są i takie, które nie potrafią stwierdzić, czy tejpy przynoszą im ulgę. Pewne jest jedno — nie szkodzą, dlatego można próbować zakładać tejpy i zobaczyć, czy przyczynia się do zmniejszenia dolegliwości.

Spis treści:

W teorii taping barku odciąża go, przez co wspomaga naturalną regenerację i zmniejsza ból. Ma też zwiększać zakres ruchu i stabilizację stawu. Badania naukowe jednak nie dają jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

Jedno z nich, w którym przyglądano się 12 wynikom (i 555 pacjentom) badań na ten temat, wykazało, że taping barku może znacząco pomóc tylko wtedy, gdy łączony jest z odpowiednio dobranymi ćwiczeniami.

Według tego samego badania samo założenie tejpów na bark nie jest skuteczniejsze od placebo czy leczenia lekami steroidowymi. I to niezależnie od czasu noszenia tejpów i przyczyn bólu barku.

Jednak na przykład w 2013 roku przeprowadzono badanie, które wykazało coś zupełnie przeciwnego. Zaobserwowano bowiem, że w zespole ciasnoty podbarkowej taping barku właściwie od razu po aplikacji znacząco zmniejszył ból podczas ruchu i ból nocny barku w porównaniu do grupy kontrolnej. Jednak ani bezpośrednio po aplikacji, ani po tygodniu noszenia tejpów, zakres ruchu w barku nie uległ poprawie.

Z tego płynie wniosek, że nie w każdym przypadku i nie każdemu pacjentowi taping barku przyniesie korzyści, i że nie należy na nim polegać jako na jedynej formie terapii, a raczej łączyć oklejanie barku z innymi metodami – terapią manualną, ćwiczeniami, fizykoterapią. Wszystko zależy od przyczyn bólu czy niesprawności barku.

Jest kilka szkół tapingu, a każda z nich może proponować nieco inny sposób oklejania barku. Nie sposób stwierdzić, czy któryś z nich jest lepszy od innych. Poniżej pokazujemy jak oklejać bark najbardziej typowymi sposobami.

Kolor tejpów nie ma znaczenia. Znaczenie ma natomiast sposób ich nakładania. Chodzi zarówno o kierunek jak i stopień naciągnięcia. Samemu jest trudno sobie prawidłowo przykleić tejpy, dlatego najlepiej zgłosić się do fizjoterapeuty, ewentualnie poprosić kogoś bliskiego o pomoc.

Zawsze przed przyklejeniem trzeba zaokrąglić narożniki przyciętych do odpowiedniej długości plastrów. Zawsze po ich przyklejeniu trzeba tejpy mocno pocierać, gdyż ciepło aktywuje klej. Ewentualnie można użyć specjalnego kleju w spreju.

Pacjent odchyla głowę w stronę przeciwną od oklejanego barku i opuszcza swobodnie bark, który ma być oklejany.

Pierwszy tejp przykleja się z 25% rozciągnięciem, ale końce bez naciągania. Aplikację rozpoczyna się poniżej na przyczepie mięśnia naramiennego lub tuż poniżej niego. Plaster następnie naciąga się i aplikuje w górę ramienia, ponad stawem barkowym. Drugi nierozciągnięty koniec sięga barkowej części mięśnia trapeziusa (na zdjęciu poniżej tejp różowy).

Następnie przykleja się 1 lub 2 dodatkowe, krótsze tejpy. Jeden powinien biec ponad stawem barkowym, w poprzek naklejonego już plastra. Na stawie taśma powinna być rozciągnięta o 25%, a końce nierozciągnięte znajdować się na przedniej stronie barku, a drugi na jego stronie tylnej (na zdjęciu niebieski tejp, ale może nieco niżej schodzić niż widać to na fotografii).

Dodatkowy, trzeci tejp przykleja się na mięśniu naramiennym, w poprzek niego (prostopadle do długiego przyklejonego już tejpa), rozciągając jego środkową część taśmy do 75%, a końce przykleja się bez rozciągania.

Poniżej podajemy popularny taping barku i szyi przy zespołach bólowych barku. Tak naprawdę jest to oklejanie stawu barkowego i górnej części odcinka piersiowego, gdyż funkcjonalnie bark powiązany jest z odcinkiem piersiowym, choć unerwiony jest z odcinka szyjnego.

Zacznijmy od tapingu szyi. Można wykonać go razem z tapingiem barku, który opisujemy poniżej.

Jeden tejp nacina się wzdłuż i nakleja jego koniec na piersiowym kręgosłupie. Rozcięte elementy prowadzi się z naciągnięciem ok. 15% w górę tak, aby powstała tera „Y”. Górne końce umieszczone powinny być na górnej części mięśnia trapeziusa (niebieska taśma na zdjęciu poniżej). Drugi odcinek taśmy nakleja się z rozciągnięciem ok. 15% w poprzek pleców powyżej łopatek, a poniżej szyi (czarna taśma na zdjęciu niżej).

Pierwszy plaster przyklej dokładnie tak, jak opisaliśmy to w przypadku tejpingu stożka rotatorów (patrz wyżej).

U osoby bardzo umięśnionej możesz do drugiego etapu użyć dwóch odcinków tejpa, a u osób drobno zbudowanych jednego, ale przekrojonego wzdłuż na pół bez rozcinania jednego końca.

Aplikację zaczyna się pod mięśniem naramiennym, a taśmę prowadzi z rozciągnięciem do 25% wokół barku – jeden plaster (lub jedna część rozciętego jednego tejpa) po przedniej stronie barku, a drugi tejp (lub druga część rozciętego plastra) po tylnej stronie barku (czarna taśma na zdjęciu niżej). Oba końce są aplikowane bez rozciągania.