Taekwondo to pochodzący z Korei sport walki należący do olimpijskich dyscyplin sportowych. Chcesz poznać zasady i ciekawostki o taekwondo? Sprawdź, czym wyróżnia się taekwondo na tle innych sportów walki.

Taekwondo, czyli koreańska sztuka walki to jeden z najpopularniejszych sportów na świecie. To nie tylko sposób na ruch, ale także metoda na opanowanie stresu, znalezienie równowagi wewnętrznej i poprawę kondycji psychicznej. Nazwa taekwondo pozwala na częściowe rozszyfrowanie, na czym polega ten sport:

tae - stopa lub uderzenie wykonywane za pomocą stopy;

kwon - pięść lub uderzenie pięścią;

do - sztuka, droga, intuicja w zachowaniu.

Właściwie poprawna pisownia powinna wyglądać tak: Taekwon-do. Obecnie taekwondo jest jedną najliczniej uprawianych sztuk walki na świecie.



Technika ta pozwala na zdyscyplinowanie umysłu poprzez dyscyplinę ciała. Oprócz kształtowania charakteru taekwondo pozytywnie wpływa na zdrowie, pomaga utrzymać kondycję i ukształtować sylwetkę. Podstawowym elementem w tej sztuce walki są kopnięcia. Wykonuje się je w odpowiedni sposób, zachowując balans ciała i szukając wewnętrznych źródeł siły.



fot. Kopnięcia to bardzo ważny element taekwondo/ Adobe Stock, Manu Reyes

Taekwondo to stosunkowo „młoda” sztuka walki, ponieważ powstała w Korei w 1955 roku. Choć formalnie taekwondo powstało w XX wieku, korzenie taekwondo sięgają wielu klasycznych koreańskich sztuk walki.

Taekwondo to narodowy sport Korei, który stosuje się do czysto sportowych starć, choć nie zawsze tak było. Twórcą i prawdziwym ojcem tej techniki samoobrony był Choi Hong Hi - koreański generał. Taekwondo powstało pierwotnie jako technika walki militarnej. Generał Choi Hong Li rozpropagował tę technikę walki z przeciwnikiem i doprowadził do obowiązkowego szkolenia z taekwondo w szkołach średnich i wyższych oraz armii koreańskiej. Obecnie taekwondo zyskało międzynarodową popularność i jest nauczane oraz uprawiane w wielu krajach na świecie. Taekwondo uznano też za oficjalny sport olimpijski.

Taekwondo zapewnia utrzymanie doskonałej kondycji, dzięki temu, że jest to połączenie treningu wysiłkowego i siłowego. Przy tej sztuce walki ćwiczą wszystkie partie mięśni, dlatego łatwo jest zdobyć zgrabną, umięśnioną sylwetkę, a ponadto zadbać o koordynację ruchową.

Kolejnym plusem trenowania taekwon-do jest to, że pozytywnie wpływa na zdrowie. Jak powszechnie wiadomo – sport to zdrowie, w tym przypadku jest dokładnie tak samo. Ćwiczenie taekwon-do jest zalecane nawet przy wadach kręgosłupa, np. skoliozie. To także świetny sport dla odchudzających się – trenowanie taekwon-do pozwala na szybkie spalanie tkanki tłuszczowej i przyspiesza przemianę materii.

fot. Ćwiczenie taekwondo to same zalety/ Adobe Stock, didesign

Taekwon-do kształtuje także charakter. Dzięki tej sztuce walki można nauczyć się precyzji, wytrwałości, a oprócz siły fizycznej zyskać także tę psychiczną. Ponadto ćwiczenie taekwon-do wpływa pozytywnie na pamięć i koncentrację. Co ciekawe, w taekwondo budowa ciała, jego rozwój oraz płeć i wiek nie mają większego znaczenia. Taekwondo mogą uprawiać wszyscy, niezależnie od budowy sylwetki i predyspozycji sportowych.

Treningi taekwondo wzmacniają serce i podnoszą wydolność całego organizmu, a także zwiększają wytrzymałość kości i więzadeł. Treningi wpływają również pozytywnie na samopoczucie i pozwalają poprawić swoją pewność siebie i samoocenę.

fot Taekwondo to sport dobry dla każdego/ Adobe Stock, master1305

Ważnym aspektem taekwondo jest także umiejętność obrony przed potencjalnym zagrożeniem. Nie zawsze i nie wszędzie jesteś bezpieczna. Wchodząc nocą w ciemny zaułek, może przeszyć cię strach. Mając świadomość swojej siły, możesz bez obaw spacerować nie tylko w dzień. Co więcej, możesz także pomóc osobie, która została napadnięta, a nie stać przestraszona z boku i patrzeć, co stanie się dalej.

W Taekwon-do wyróżnia się 10 stopni uczniowskich (kup) oraz 9 mistrzowskich (dan). Najniższym stopniem jest 10 kup, oznaczane białym pasem. Tego typu stopień dostaje nowy uczeń, który zaczyna swą przygodę ze sztuką walki.

Podział na stopnie ma za zadanie odznaczenie zaawansowanych ćwiczących. Każdy stopień charakteryzuje się odpowiednim kolorem pasa, który wiąże się z tradycją koreańską.

Stopnie uczniowskie taekwondo

10 kup – biały pas, pierwszy stopień wtajemniczenia, symbolizuje niedoświadczenie , niewinność i czystość,

, niewinność i czystość, 9 kup – biały pas z żółtą belką, na jednym z końców 5 cm od brzegu – stopień pośredni,

z żółtą belką, na jednym z końców 5 cm od brzegu – stopień pośredni, 8 kup– żółty pas , symbolizuje ziemię, z której kiełkuje zasiane ziarno przekształcające się w roślinę – początek drogi ucznia,

, symbolizuje ziemię, z której kiełkuje zasiane ziarno przekształcające się w roślinę – początek drogi ucznia, 7 kup – żółty pas z zieloną belką – stopień pośredni,

6 kup – zielony pas symbolizuje rosnącą roślinę, która staje się coraz silniejsza,

symbolizuje rosnącą roślinę, która staje się coraz silniejsza, 5 kup – pas zielony z niebieską belką – stopień pośredni,

4 kup – niebieski pas , symbolizuje niebo i rosnącą ku niemu roślinę, tak jak coraz bardziej rosną umiejętności ćwiczącego,

, symbolizuje niebo i rosnącą ku niemu roślinę, tak jak coraz bardziej rosną umiejętności ćwiczącego, 3 kup – niebieski pas z czerwoną belką – stopień pośredni,

2 kup – czerwony pas , symbolizuje krew, czyli niebezpieczeństwo. Umiejętności ćwiczącego są bardzo wysokie,

, symbolizuje krew, czyli niebezpieczeństwo. Umiejętności ćwiczącego są bardzo wysokie, 1 kup – czerwony pas z czarną belką – stopień pośredni.

Stopień mistrzowski, niezależnie od stopnia dan, uprawnia do noszenia czarnego pasa.

fot. Czarny pas to najwyższe odznaczenie taekwondo/ Adobe Stock, Manu Reyes

Istnieją dwie główne organizacje taekwondo, które mają swoje zasady uprawiania tego sportu.

Taekwondo WTF

W taekwon-do WTF (World Taekwon-do Federation) dozwolony jest full contact , tzn. kopnięcia mogą być wykonywane z pełną siłą.

, tzn. kopnięcia mogą być wykonywane z pełną siłą. Ponadto w WTF istnieje możliwość wygrania walki poprzez knock out .

. W tym typie występuje niska garda (ustawienie rąk przy obronie) lub jej brak. Wynika to z zakazu uderzania pięścią w twarz , dozwolone są jednak kopnięcia.

, dozwolone są jednak kopnięcia. Uderzenia można wykonywać przednią częścią pięści i nogą poniżej kostki.

Taekwondo ITF

Walka w ITF (International Taekwon-do Federation) odbywa się w tzw. light contact .

. Za zbyt mocne kopnięcia zawodnik jest karany , a czasem nawet dyskwalifikowany.

, a czasem nawet dyskwalifikowany. Jeśli chodzi o obronę rękami, zawodnik może rozstawić je szerzej , co chroni go przed kopnięciem obrotowym.

, co chroni go przed kopnięciem obrotowym. Dozwoloną powierzchnią uderzającą są tu przednia i wierzchnia część pięści oraz cała stopa do stawu skokowego.

Zarówno w WTF, jak i ITF zabronione są ataki kolanem i golenią.

Ubiór do treningu i walki przypomina stroje znane z karate i z aikido i nosi nazwę doboki. Jest to bawełniana bluza wiązana pasem oraz luźne spodnie - całość w białym kolorze. Jedynie kolor pasa ulega zmianie, gdy adept sztuki walki zdobywa kolejne stopnie wtajemniczenia i umiejętności. W czasie treningu często korzysta się z ochraniaczy, które mają zapobiegać urazom przy ćwiczeniach w parach.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 7.01.2013.

