Taekwon-do jako sposób na samoobronę?

Taekwon-do to dość popularna, ale paradoksalnie mało znana sztuka walki w naszym kraju. W większości przypadków kojarzy się z karate, jednak jest to całkowicie odmienna sztuka walki i samoobrony. Czym więc charakteryzuje się Taekwon-do i czy to dobry sposób na naukę samoobrony?