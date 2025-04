Podejmij "Świeżą Inicjatywę" wraz z marką Zelmer!

Ze zniecierpliwieniem spoglądasz w niebo, a może czekasz aż temperatura pozwoli Ci wybrać się na rowerową wycieczkę, którą uatrakcyjni piknik ze zdrowymi przekąskami? Już niebawem będzie to możliwe!

Jeśli prowadzisz zdrowy tryb życia lub właśnie zdecydowałaś się na wiosenne porządki w swoim życiu: chcesz zmienić swoją dietę albo zwiększyć aktywność fizyczną, mamy coś dla Ciebie!

Weź udział w konkursie organizowanym przez markę Zelmer i wygraj wyjątkowe nagrody, dzięki którym wdrożysz swoje plany w życie. Zrób to już teraz, bowiem masz szansę na wygraną jedynie przez najbliższych 8 tygodni!

O co chodzi w akcji "Świeża Inicjatywa Zelmer"?

Akcja polega na nagradzaniu Was za... "Świeże Inicjatywy"! Może być to zmiana nawyków żywieniowych twojej rodziny, miła akcja sąsiedzka, propagowanie oszczędności wody i energii i wiele innych pomysłów. Jeśli chcesz wziąć udział w zabawie, kup objęty promocją produkt marki Zelmer za minimum 79 złotych, zarejestruj się i wykonaj zadanie konkursowe, które polega na dokończeniu zdania "Moja Świeża Inicjatywa to...". Swój pomysł możesz zilustrować wykonanym przez siebie zdjęciem. Co tydzień - do 30 maja - wyłanianych będzie aż 24 laureatów konkursu!

Jak się zarejestrować:

poprzez stronę www.swiezainicjatywazelmer.pl poprzez aplikację na www.facebook.com/ecogotowanie wypełniając ulotkę dostępną w punktach sprzedaży produktów Zelmer

Co tydzień do wygrania:

nagroda pieniężna w wysokości 5 tysięcy złotyc h

rowery miejskie marki Electra

kosze piknikowe

produkty marki Zelmer

Na wszystkich, przez cały czas trwania promocji, czekać będą aż 192 nagrody. Uzupełnieniem akcji konkursowej będą również upominki w postaci czajników marki Zelmer dla użytkowników Facebooka, których "Świeża Inicjatywa" - po zarejestrowaniu zgłoszenia - otrzyma największą liczbę lajków.

Masz pomysł? Nie zwlekaj! Zgłoś świeżą inicjatywę!

Zobacz przykłady nagród, jakie możesz zdobyć biorąc udział w konkursie Zelmer: