Stepper skrętny jest odmianą zwykłego steppera. Ćwiczenie na tym drugim przypomina wchodzenie po schodach. Tymczasem na stepperze skrętnym nogi poruszają się nie tylko w jednej płaszczyźnie, dzięki czemu silniej pracują mięśnie pośladkowe. I to jest jego zaleta!

Reklama

Spis treści:

Urządzenie najczęściej jest niewielkich rozmiarów i składa się z podstawy oraz dwóch platform na stopy. Zajmuje mało miejsca podczas ćwiczeń i przechowywania. Jest to więc świetny sprzęt do ćwiczeń w domu.

Podczas ćwiczeń na stepperze skrętnym stopy poruszają się nie tylko w dół i do tyłu, ale także na boki – najbardziej w bok odjeżdża pięta. Dzięki temu w ruch zostają włączone mięśnie, których zwykły steper nie jest w stanie zaangażować.

Trening na stepperze skrętnym to ćwiczenia aerobowe lub trening cardio, w którym część energii pochodzi z przemian beztlenowych, ale za to ta druga odmiana treningu szybciej poprawia kondycję. Z maszyn kardio najbliżej ćwiczeniom na stepperze skrętnym do treningu na orbitreku.

Jak ćwiczyć na stepperze skrętnym?

W czasie treningu na stopniach steppera skrętnego powinny być oparte całe powierzchnie podeszew butów. Nogi powinny cały czas być ugięte w kolanach. Tułów należy trzymać wyprostowany, ale lekko pochylony do przodu. Warto do pracy włączyć ramiona i pracować nimi naprzemiennie – lewa ręka z przodu, gdy prawa noga jest cofnięta i odwrotnie.

Jeśli stepper ma gumy lub drążki, można ich użyć do wzmacniania ramion, prostując i uginając łokcie na przemian lub odwodząc czy unosząc ręce (z gumami).

Najpopularniejsze są nieskomplikowane modele, które mieszczą się w przedziale 300-600 zł. W tej cenie można znaleźć zarówno urządzenie z uchwytami na ręce, jak i bez nich, a także modele z gumami do pracy rąk.

Stepper skrętny z linkami

Stepper skrętny może być wyposażony w dodatkowe akcesoria, np. linki, a dokładniej gumy z uchwytami. W zależności od ich długości można w czasie dreptania na stepperze skrętnym pracować też ramionami, włączając w trening bicepsy, tricepsy, mięśnie naramienne i górną część pleców.

fot. Stepper skrętny z linkami/ Adobe Stock, vladim_ka

Stepper skrętny z ramionami

Niektóre steppery skrętne mają dodatkowo nie linki, a drążki do pracy ramionami. Chwyta się je i pociąga w tył oraz wypycha do przodu. Pozwala to zwiększyć intensywność ćwiczeń, wzmacniać ramiona i mięśnie tułowia, głównie pleców, oraz mięśnie skośne brzucha, jeśli w ruch włączony zostanie ruch rotacji tułowia.

Co dają ćwiczenia na stepperze skrętnym? Ćwiczenia na tym urządzeniu są ćwiczeniami kondycyjnymi, które zmuszają do pracy głównie dolne partie ciała – uda, pośladki, łydki. Jeśli stepper ma linki (a dokładniej gumy) lub drążki, angażuje też górne partie ciała i tułów. Dzięki temu zmusza organizm do jeszcze większego wysiłku wytrzymałościowego, ale zwiększa też siłę wytrzymałościową wszystkich pracujących mięśni.



Ćwiczenia na stepperze skrętnym pozwalają ujędrniać uda i pośladki, wzmacniać je, poprawiać wydolność, czyli sprawność układu krążenia i oddechowego, a także usprawniają metabolizm komórek mięśniowych. Spalają też kalorie – tym więcej im dłużej trwa trening, im jest on intensywniejszy.

Osobom początkującym warto polecić stepper prosty. Wynika to z faktu, że ćwiczenia na nim są mniej męczące. Rzucanie się przy kiepskiej kondycji na stepper skrętny może bardzo zniechęcić do treningów. Na stepperze prostym spalanie kalorii jest niższe niż na stepperze skrętnym, ale dla osób początkujących to nie ma znaczenia.

Osoby zaawansowane, czyli takie, które już regularnie ćwiczyły na stepperze prostym lub mają dobrą kondycję, mogą rozpocząć ćwiczenia na stepperze skrętnym. Ponieważ pracuje na nim więcej mięśni, trening będzie nieco bardziej wymagający, ale dla zaawansowanych może to być to, czego szukają – nowe wyzwanie, które pozwoli im w dalszym ciągu poprawiać kondycję.

Ćwiczenia stepperze skrętnym spalają więcej kalorii niż trening na stepperze prostym, gdyż ćwiczenia na nim są intensywniejsze. Jeśli więc zastanawiasz się, jak wybrać stepper, weź pod uwagę przede wszystkim swoją formę. Warto też wiedzieć, że steppery skrętne są nieco droższe od prostych.

Treść artykułu pierwotnie opublikowano 1.11.2019 r.

Reklama

Czytaj także:

Trening cardio w domu – przykładowe ćwiczenia

Jaki jest idealny puls do ćwiczeń?

Plan treningowy w domu – jak go ułożyć?