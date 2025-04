Chcecie zacząć ćwiczyć, ale nie wiecie jak się do tego zabrać? Na samym początku będziecie potrzebowały jedynie podstawowych rzeczy. Może wydawać się, że jest tego bardzo dużo, ale nie musicie mieć wszystkiego od pierwszego treningu. Na spokojnie! Wszystko kupicie sobie z czasem.

Reklama

Znana trenerka fitness udowadnia, że kaloryfer to ściema!

Co trzeba mieć, aby zacząć ćwiczyć?

Proponujemy zacząć od solidnego biustonosza sportowego, który zadba o wasze piersi podczas aktywności fizycznej. Przyda się również koszulka, która nie będzie krępowała ruchów, legginsy i sportowe buty, które powinnyście zakładać nawet podczas ćwiczeń w domu. Na tych przedmiotach zestaw absolutnego minimum się kończy.

Teraz trzeba zadać sobie pytanie: jak zamierzacie ćwiczyć? Jeżeli chcecie zapisać się na siłownie lub fitness, to sprawa jest o wiele łatwiejsza. Wszystkie niezbędne przyrządy znajdziecie na miejscu.

W tym wypadku powinnyście zaopatrzyć się jeszcze w pojemną torbę - wrzucicie do niej wszystkie niezbędne drobiazgi w tym ręcznik.

Jak szybko schudnąć z ud? Mamy 5 sprawdzonych sposobów

Jeżeli chcecie zacząć ćwiczyć w domu, to powinnyście mieć matę. Oczywiście przyda się wam ciężarek, piłka, skakanka i taśma do ćwiczeń. Jednak to jest sprzęt, który ułatwi zadanie, ale nie jest konieczny do rozpoczęcia ćwiczeń.

Opcjonalnie możecie zaopatrzyć się również w pulsometr, który pozwoli wam dokładnie śledzić np. ilość spalonych kalorii. Dobrą inwestycją jest również rolka do masażu, która służy do pobudzenia tkanek mięśniowo-powięziowego poprzez uzyskanie naturalnego efektu wibracji.

Reklama

Chcesz mieć smukłą i proporcjonalną sylwetkę? Wystarczy jedna drobna zmiana w treningu