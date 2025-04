Deska



W snowboardzie do zjazdu ze stoku wykorzystuje się deskę, do której przypina się specjalne buty. Wyprofilowana i z zadartym do góry przodem deska jest najczęściej wykonana z drewna laminowanego i włókna szklanego.

Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu deska nie zapada się w śniegu, a dodatkowo zaostrzone krawędzie pozwalają na sprawną jazdę i przeróżne ewolucje.

Jaką deskę wybrać? Mamy wybór między miękkimi i twardymi. Na początek poleca się wybór deski miękkiej, gdyż lepiej „współpracuje” z osobą, która dopiero się uczy. Nie kierujmy się wyglądem deski. Lepiej wybrać markową, ale mniej ładną, niż przepiękną deskę nieznanej firmy.

Najlepszym miejscem do zakupu deski jest sklep snowboardowy. Z reguły sprzedawcy są fachowcami i potrafią doradzić przy wyborze całego sprzętu.

Buty



Przede wszystkim powinny być ciepłe, wygodne i nieprzemakalne. Jeżeli chodzi o rozmiar buta do snowboardu, to po założeniu obuwie powinno mocno trzymać stopę tak, aby pięta była zablokowana – nie poruszała się ani na boki, ani do góry.

Strój (gogle, kask, rękawice, kurtka i spodnie)



Dobra kurtka i spodnie to podstawa. Nauka na desce snowboardowej to upadki, upadki i jeszcze raz upadki. Strój musi być wykonany z mocnego, nieprzemakalnego i odpornego na uszkodzenia materiału. Ponadto strój musi mieć dobre właściwości termiczne.

Gdy wybieramy rękawice, zdecydujmy się na mocne, odporne na uszkodzenia, usztywnione i chroniące przed zimnem.

Gogle to zakup również niezbędny. Podczas zjazdu ze stoku w goglach nie straszny nam śnieg, wiatr, słońce czy deszcz. I nie zapominajmy o kasku. Choć może część z nas wciąż jest przekonana, że kask nie łączy się z dobrym wyglądem, lecz nie o wizerunek tu chodzi, ale o zdrowie i życie.

Dla kogo jest snowboard?



Choć snowboard z reguły uprawiają młodzi ludzie, to nie ma tu ograniczeń wiekowych. Warunkiem jest dobra kondycja fizyczna i brak jakichkolwiek problemów z układem ruchu. Jazdę na snowboardzie mogą rozpocząć już czterolatki, lecz to dopiero sześciolatki zaczynają się dobrze posługiwać deską.

Przed jazdą, nawet osoby sprawne fizyczne, powinny przygotować się na jazdę po stoku. Przygotowanie to polega na ćwiczeniach wszystkich partii mięśniowych i rozciągających całe ciało. Pomóc w tym może jazda na rowerze, pływanie, spacery czy bieganie. Tak przygotowane osoby zmniejszą ilość ewentualnych kontuzji.

Najczęstsze kontuzje



Jazda na snowboardzie może mieć duże konsekwencje dla kręgosłupa. Obciążenie jednej ze stron może nawet doprowadzić do krzywizny. Innymi częściami ciała, które szczególnie są podatne na kontuzje i urazy, są przedramiona, nadgarstki oraz tył głowy – podczas upadków.

Rozgrzewka



Przed zjazdem ze skoku zawsze warto pamiętać o rozgrzewce. Wystarczy poświęcić kilka minut na proste ćwiczenia, a pobudzone ciało, a w tym przebudzony układ krwionośny i oddechowy, zmniejszą ilość naderwań i kontuzji.

Zwróćmy szczególną uwagę na ćwiczenia rozciągające – z pewnością dobrze przygotują do jazdy.

Gdzie jeździć?



Dla początkujących snowboardzistów zaleca się łagodne, dobrze przygotowane i oznaczone stoki. Przy tego typu trasach są szkółki narciarskie i można wypożyczyć sprzęt. W Polsce najbardziej popularnymi ośrodkami zimowymi są Zakopane, Krynica i Szczyrk.

Z kurortów zagranicznych szczególnie znane są:

