Na narty w lato

Narciarstwo biegowe to nie tylko aspekty zdrowotne, to przede wszystkim możliwość przemierzania dzikich, odludnych miejsc z dala od ulicznego tłumu i hałasu. W ofertach wielu sklepów można co prawda znaleźć najróżniejsze letnie systemy rolkowe w mniejszym lub w większym stopniu spokrewnione z narciarstwem biegowym, niestety są one dostosowane do jazdy po twardych nawierzchniach nie dając przyjemności pokonywania terenów pozbawionych dróg czy chodników.

Pewną receptą może okazać się nasz krajowy, nowatorski system Skibolt, będący absolutnym przełomem w jeździe biegowej poza sezonem zimowym. System ten umożliwia swobodne poruszanie się po różnych powierzchniach bez względu na ich gładkość czy twardość. A jak to wszystko wygląda?

Narty Skibolt kształtem przypominają nieco standardowe narty zjazdowe czy biegowe. Na czym więc polega innowacyjność całego systemu? Otóż w przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, część jezdna umieszczona jest na górnych powierzchniach nart. Wiązania wyposażone w rolki przemieszczają się w przód po powierzchniach nart. W momencie wykonywania kroku, wraz z naturalnym unoszeniem stopy narta przemieszcza się w kierunku jazdy dając po chwili rolkom możliwość kolejnego przejazdu. Jest to pierwszy na świecie tego typu system, który realnie umożliwia swobodną jazdę, nawet w tak ekstremalnych warunkach jak wysokie trawy czy piaszczyste plaże morskie. To z pewnością idealne rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy z łezką w oku odkładają narty do garażu wraz z pierwszymi promieniami wiosennego słońca.

