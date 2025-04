Skoki na skakance to aktywność łatwo dostępna i niedroga – wystarczą wygodne sportowe buty i skakanka, nie musi być najdroższa. Skakać można w domu, w klubie fitness i na świeżym powietrzu, w domu i na wyjeździe służbowym. To sprawia, że dużo łatwiej jest skakać regularnie, a to jest podstawa do tego, żeby zobaczyć efekty skakania na skakance.

Spis treści:

Poprawa wytrzymałości, czyli wydolności serca i płuc. Skakanie na skakance to doskonały sposób na poprawę sprawności układu krążenia. Dzięki temu organizm jest w stanie pracować bardziej efektywnie, sprawniej i dłużej.

Wspomaganie spalania tkanki tłuszczowej. Skakanie na skakance to jedna ze skuteczniejszych metod na spalanie tkanki tłuszczowej. Regularne wykonywanie tego ćwiczenia pozwala na przyspieszanie tempa metabolizmu i zwiększenie spalania kalorii. Według badań skakanie na skakance przez 30 minut pozwala na spalenie około 400-500 kalorii. Więcej na ten temat w materiale: Skakanka na odchudzanie.

Wzmacnianie mięśni. Podczas skakania na skakance pracują mięśnie całego ciała, zwłaszcza nóg, ale też ramion i brzucha. Dzięki temu zwiększa się ich wytrzymałość, choć siła nie wzrasta znacząco – do tego potrzebne są ćwiczenia siłowe.

Poprawa koordynacji i równowagi. Skakanie na skakance to ćwiczenie wymagające dobrej koordynacji ruchowej oraz równowagi. Regularny trening ze skakanką pozwala na poprawę tych umiejętności, co przekłada się na lepsze samopoczucie i większą pewność siebie.

Redukcja stresu i poprawa samopoczucia. Skakanie na skakance to także doskonały sposób na ograniczenie niekorzystnego wpływu stresu na organizm. W trakcie wysiłku organizm uwalnia endorfiny, które wpływają na poprawę samopoczucia i redukcję napięcia.

Zapobieganie osteoporozie. Wszelkie skoki, a więc i skoki na skakance wspomagają wzmacnianie się kości narażonych na zwiększone obciążenia. Skakanka pozwala mocniej wysycić kości nóg i kręgosłup wapniem, co zmniejsza ryzyko złamań.

Wiele zależy od liczby wykonanych w tym czasie treningów, czasu ich trwania oraz stylu życia, np. sposobu żywienia. Zakładając, że treningi na skakance odbywały się minimum 3 razy w tygodniu, a skacząca osoba odżywiała się w tym czasie zdrowo lub stosowała dietę, w tak krótkim czasie możliwe będzie zauważenie poprawy samopoczucia, ale też kondycji, czyli wytrzymałości organizmu. Zwłaszcza jeśli trening stosowała osoba początkująca.

Możliwe jest też zauważenie pierwszych zmian w masie ciała, być może uda się w tym czasie zmniejszyć ją nawet o kilogram lub nieco więcej, zwłaszcza jeśli będzie to początek kuracji odchudzającej.

fot. Skakanka efekty po 2 tygodniach/ Adobe Stock, andrii kobryn

Skoki na skakance mogą pomóc w wyszczupleniu i ujędrnieniu ud, a także wyszczuplić i nieco spłaszczyć brzuch. Jednak najczęściej, aby to uzyskać, samo skakanie na skakance to za mało.

Najlepiej jest traktować skoki na skakance jako rodzaj treningu kardio, który warto uzupełnić ćwiczeniami siłowymi, a to wszystko wspomóc prawidłowym, zdrowym sposobem żywienia.

Jeżeli czyimś celem jest wyszczuplanie, konieczna jest dieta redukcyjna, a ilość aktywności fizycznej powinna być znacząca. Co to znaczy? Uważa się, że najlepiej w takim przypadku ćwiczyć nawet 5-6 razy w tygodniu. Oczywiście nie za każdym razem muszą to być skoki na skakance. Dobrym pomysłem będzie np. trening ze skakanką 2 razy w tygodniu i 3-4 raz w tygodniu inna forma aktywności: pływanie, rower, szybki spacer, trucht itp.

