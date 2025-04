Wypróbuj Salsation, jeśli kochasz tańczyć. Nieważne, czy umiesz to robić. Salsation da ci możliwość wyrażania siebie poprzez ruch oraz zmobilizuje do pracy wszystkie mięśnie, nawet te, których istnienia nie podejrzewałaś. Tańcząc i świetnie się bawiąc, wypracujesz sobie dobrą kondycję i doskonałe samopoczucie.

Salsation to rodzaj zajęć fitness, marka, ale i społeczność trenerów i osób, które niekoniecznie chcą ćwiczyć w siłowni, aby czuć się ze sobą dobrze.

Salsation fitness to zajęcia przy muzyce, które łączą różne rytmy (salsa, flamenco, samba), kultury i protokoły fitness (w tym interwały) z możliwością wyrażania siebie poprzez ruch. Odzwierciedla to pochodzenie nazwy Salsation, która łączy nazwę pikantnego sosu salsa z angielskim słowem sensation oznaczającym uczucie.

Zajęcia Salsation trwają 60 minut i są prowadzone przez certyfikowanych trenerów. Celem zajęć jest wzmocnienie mięśni, zwiększenie zakresów ruchu i poprawa umiejętności tanecznych. Bardzo ważnym elementami zajęć są jednak muzykalność, ekspresja taneczna i trening funkcjonalny.

Twórcy tej odmiany fitnessu zapewniają, że Salsation jest absolutnie dla każdego niezależnie od stopnia zaawansowania, wieku i umiejętności tanecznych. Dzięki regularnym treningom można schudnąć, wymodelować i wzmocnić ciało, poprawić sprawność ogólną i wytrzymałość, zmniejszyć wpływ stresu na organizm.

Zajęcia mają część rozgrzewkową, główną i zakończenie treningu, które prowadzone są w przemyślany sposób i w odpowiednim tempie. Choreografia obejmuje wiele ruchów złożonych i funkcjonalnych. Uczestnicy ćwiczą w atmosferze dobrej zabawy, a nie treningu, do którego musieliby się zmuszać. Instruktorzy mobilizują grupę do zaangażowania w ruch emocji, co sprawia, że trening może być naprawdę skuteczny i bardzo satysfakcjonujący.

Salsation powstało w 2015 roku i dość szybko zdobyło popularność na całym świecie. Obecnie zajęcia prowadzone są w ponad 60 krajach, w Polsce także. Mimo tego, że zajęcia bazują na podstawach naukowych, wpływ samych zajęć Salsation na organizm nie został zbadany naukowo, tak jak ma to np. miejsce w przypadku fitnessu Les Mills.

fot. Salsation – co to jest/ Adobe Stock, Mihail

Układy choreograficzne Salsation mogą być dopasowywane do różnych poziomów zaawansowania. Mogą też bardzo się między sobą różnić, gdyż bazują na bardzo różnych stylach tanecznych. Gdy ogląda się układy Salsation, wyglądają jak choreografia taneczna, a nie fitnessowa.

Poniżej przykład dwóch bardzo różniących się układów tanecznych Salsation.

I drugi:

Na pozór opisy zajęć brzmią podobnie i oba rodzaje zajęć łączy to, że są fitnessowymi zajęciami tanecznymi. Różni je to, że zumba bardziej polega na rytmicznym powtarzaniu choreografii, a Salsation jest bardziej taneczne, bardziej ekspresyjne. Ruchy są tu mniej kanciaste, bardziej płynne, dają przestrzeń do wykonywania ich po swojemu.

Zumba to fitness z elementami tańca, a Salsation to taniec z elementami fitnessu (także metod treningowych). Dlatego Salsation z pewnością spodoba się bardziej tym, którzy kochają tańczyć, a zumba tym, którzy wolą bardziej fitnessowe zajęcia z elementami tańca. Salsation pozwala też poznawać prawdziwe kroki taneczne i uczyć się różnych tanecznych stylów.

Wpływ obu rodzajów fitnessu na organizm jest bardzo podobny, ale sposób dochodzenia do tych samych celów jest nieco inny.

