Jak przeprowadzić rozgrzewkę przed bieganiem?

Bieganie - tak jak każdy inny trening - wymaga porządnej rozgrzewki. Przeczytaj nasze rady i dowiedz się, jak ją przeprowadzić, by uniknąć kontuzji i czerpać z joggingu samą przyjemność!

Krok 1. Dobierz odpowiedni strój do biegania

Myślisz, że dobór ubrania nie ma związku z rozgrzewką? Błąd! Idąc biegać musisz pamiętać, by ubrać się tak, jakby na dworze panowała temperatura o 7-8 stopni Celsjusza niższa niż w rzeczywistości. W przeciwnym razie albo wychłodzisz organizm, albo się przegrzejesz! Oba warianty najprawdopodobniej zakończą się gorszym samopoczuciem, a może nawet i zwolnieniem lekarskim!

Krok 2. Rozgrzej stawy przed joggingiem

Mowa o stawie skokowym, kolanowym, biodrowym oraz o ramionach i barkach. Możesz to zrobić poprzez naprzemienne krążenia na zewnątrz i do wewnątrz (2. pierwsze pozycje) oraz krążenia bioder i ramion w obu kierunkach.

Krok 3. Rozciągnij się

Ale nie pogłębiaj żadnej pozycji! Ważne jest, by rozgrzać mięśnie i ścięgna, ale ich nie osłabić poprzez nadmierny stretching (właśnie dlatego porządne rozciąganie wykonuje się po, a nie przed treningiem). W ten sposób zmniejszysz ryzyko pojawienia się kontuzji.

Krok 4. Bieg zacznij od marszu

Zanim zwiększysz tempo, daj sobie około 10 minut na wprowadzenie każdej części ciała w ruch. Zacznij od wolnego marszu, by później przyspieszyć, przejść w trucht, a następnie w bieg. Pamiętaj, by od samego początku angażować do pracy ręce. W ten sposób znacznie szybciej podniesiesz tętno i zaczniesz spalać tkankę tłuszczową.

