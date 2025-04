Już po treningu na dolne partie ciała albo biegowym? Pora na rozciąganie mięśni nóg. Dlaczego warto? Rozciąganie zwiększa zakres ruchu w stawach, polepsza ukrwienie mięśni i rozluźnia je, wzmacnia ścięgna i doskonale nadaje się na tzw. cool down, czyli bezpieczne sprowadzenie organizmu na wolniejsze obroty. Najlepiej jest stopniowo rozciągać mięśnie aż do momentu uczucia oporu – w tym momencie należy zatrzymać ruch na 20-30 sekund, wrócić do pozycji wyjściowej i wykonać 2-3 powtórzenia.

Ćwiczenia na rozciąganie nóg

Najczęściej wykonuje się rozciąganie tyłów, przodów i wewnętrznych stron ud oraz łydek. Te ćwiczenia zobaczysz wraz z opisem na kolejnych stronach galerii:

1. Rozciąganie tyłów ud

2. Rozciąganie przodów ud

3. Rozciąganie przywodzicieli

4. Rozciąganie łydek

Do tego zestawu warto dodać jeszcze ćwiczenie rozciągające zginacze bioder. Z kolei rozciąganie mięśni pośladkowych nie jest konieczne. Zresztą bardzo trudno je rozciągnąć. To, że w jakiejś pozycji czuje się rozciąganie w pośladku, nie znaczy, że faktycznie rozciągane są mięśnie pośladkowe (raczej w takiej pozycji czuje się np. m. gruszkowaty).

Ćwiczenie na rozciąganie nóg: zginacze bioder

Uklęknij na jednym kolanie, a stopę drugiej nogi postaw daleko z przodu. Napnij pośladki i brzuch i powoli przesuwaj biodra i cały tułów do przodu. Zatrzymaj się w pozycji, gdy poczujesz rozciąganie w górnej części uda klęczącej nogi. Zwróć uwagę, aby biodra przesuwały się do przodu w takim samym stopniu – biodro nogi klęczącej nie może „zostawać” z tyłu. Wytrzymaj w pozycji rozciągającej, wróć do pozycji wyjściowej i wykonaj 2-3 powtórzenia. Następnie powtórz drugą nogą.

W pozycji wyjściowej do powyższego ćwiczenia można od razu rozciągnąć przód uda, pociągając stopę klęczącej nogi w kierunku pośladka.

Jak szybko rozciągnąć mięśnie nóg

Do trwałego poprawienia elastyczności mięśni nóg można wykorzystać te same ćwiczenia, które wykonuje się po treningu. Należy jednak wykonywać je często, nawet codziennie, a nie tylko po treningu, w dodatku trzeba zwiększyć liczbę powtórzeń.

Aby rozciąganie było maksymalnie skuteczne, najpierw trzeba rozgrzać mięśnie, które mają zostać poddane stretchingowi. To pozwala im osiągać maksymalne rozciągnięcie, a więc faktycznie pracować nad jego poprawą. W czasie rozciągania dobrze jest skoncentrować się na tym, co się robi i świadomie rozluźniać poddawane rozciąganiu mięśnie.

Do trwałego i szybkiego rozciągania mięśni najlepiej nadają się ćwiczenia rozciągające statyczne, czyli dokładnie taki, jaki tu opisujemy – wytrzymywanie w pozycjach rozciągających, które w tym przypadku warto wydłużyć nawet do 60-90 sekund za każdym razem. Z kolei w ramach rozgrzewki można wykonać kilka ćwiczeń rozciągania dynamicznego, np. wymachów.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 22.01.2014.

