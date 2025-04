Po mieście jeździ się zwykle asfaltem lub na równo ułożonej kostce będącej nawierzchnią ścieżek dla rowerzystów. Teren najczęściej jest płaski, więc nie ma potrzeby inwestowania w rower górski. Jaki jednoślad wybrać do jazdy po mieście?

Zwróć uwagę na wagę roweru

Choć ciężkie rowery nie są łatwe w przenoszeniu, do jazdy po mieście sprawdzi się ten, który nie będzie ultralekki. Powierzchnie po których jeździsz nie są przecież wyboiste, a cięższy rower będzie stabilniejszy (w razie, gdybyś chciała dodatkowo wozić nim zakupy).

Wybierz ten z koszykiem

Zapakujesz do niego całkiem spore zakupy, a także wrzucisz butelkę wody lub pelerynę. Dzięki temu łatwiej będzie ci się przemieszczać nie tylko do pracy, ale i na piknik z całą furą jedzenia i kocem.

Zadbaj o oświetlenie

Nie tylko jest obowiązkowe, ale służy też naszemu bezpieczeństwu. Dopilnuj, by rower był wyposażony w takie, które oświetli ci drogę do pokonania przed tobą, a także w tylni odblask.

Zainwestuj w bagażnik

Zwróć uwagę, czy wybrany przez ciebie rower jest w niego wyposażony. To ważne, bo gdybyś chciała dokupić go oddzielnie, musisz się liczyć z wydatkiem od 65 do 170 zł. Warto go mieć, bo dzięki temu masz możliwość przewożenia cięższych przedmiotów i mocowania sakw.

Ochroń się przed deszczem

Zanim kupisz rower zwróć uwagę, czy ma błotniki. W rowerach miejskich są standardem, w innych zazwyczaj trzeba je dokupić. Bez nich, nawet przy małym deszczu, przemoczone plecy gwarantowane!

Pamiętaj o osłonie łańcucha

Dzięki niej można podróżować rowerem nawet w długiej sukience lub rozszerzanych spodniach – nie wkręcą się w mechanizm napędu. Dzięki niej jazda będzie zdecydowanie mniej stresująca.

To musisz wiedzieć przed kupnem roweru:

Przegląd najmodniejszych rowerów miejskich

na podstawie tekstu autorstwa Z. Zborowskiego/Pani Domu