W pionierskich czasach panie łączyły uprawianie różnych sportów, a wszystko zaczęło się w klubie Polonia Warszawa, który z okazji rocznicy zaprasza na wielki mecz koszykarski - legendy Polonii, m.in. Danuta Kopeć, Izabela Piwko-Grzywacz, Renata Paprzycka czy Katarzyna Dulnik, zagrają z aktualną drużyną z Warszawy. Wstęp jest wolny.

Lata 30-ste ubiegłego wieku to złoty czas dla polskiej koszykówki kobiecej. Choć z tamtych czasów zachowało się niewiele fotografii, wiemy, że zawodniczki grały najczęściej pod gołym niebem, na ziemistych boiskach używając sznurowanych piłek.

Początkowo panie grały w hazenę – grę przypominającą piłkę ręczną. W 1931 roku pod przewodnictwem Sławy Szmid zawodniczki Polonii zdobyły mistrzostwo Polski w tej dyscyplinie, a w 1934 i 1936 także w koszykówce. Koszykarką Polonii była wówczas Genowefa Kobielska-Cejzik, olimpijka z 1928 roku z Amsterdamu, gdzie zajęła 8 miejsce w… rzucie dyskiem.

Pierwsze mistrzostwa Warszawy w żeńskiej koszykówce w 1929 wygrały zawodniczki AZS, które przez kolejne dziesięć lat w finale spotykały się z koleżankami z Polonii. Obie drużyny miały po 5 mistrzowskich tytułów. Do listy sukcesów Polonistki dopisały zimowe mistrzostwo Polski z 1935 i dwa tytuły wicemistrzyń kraju z 1933 i 1937 roku.

90-lecie powstania kobiecych drużyn sportowych w Warszawie to doskonała okazja, by przypomnieć kibicom o wielkich sukcesach, jakie odnosiły polskie drużyny na całym świecie. Ten mecz rozgrywamy w podziękowaniu dla kibiców, którzy nieustannie są z nami i z całego serca nas wspierają. To uskrzydla drużynę i dodaje sił.