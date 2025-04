Wybór rakietki do tenisa stołowego nie jest specjalnie skomplikowany, zwłaszcza jeśli chodzi o sprzęt dla początkujących. W przypadku bardziej zaawansowanych graczy sprawa jest bardziej skomplikowana.

Rakietka do tenisa stołowego:

Wszystkie rakietki zbudowane są tak samo – z drewnianego rdzenia i okładziny. Jednak ze względu na sposób produkcji można wyróżnić dwa ich rodzaje.

Rakietki sklejane fabrycznie

Są tańsze, a używany do ich produkcji klej bardzo trwały. To sprawia, że nie da się ich zdemontować, aby wprowadzić w nich modyfikacje. Produkuje się je głównie z myślą o amatorach, choć niektóre firmy produkują klejone fabrycznie rakietki także dla profesjonalnych graczy.

Rakietki sklejane z osobnych elementów

Są przeznaczone do profesjonalnej gry. Używane kleje nie są tak trwałe, jak w przypadku produkcji fabrycznej, dzięki czemu w przyszłości można dokonywać modyfikacji, np. wymiany okładziny na inną, o nieco innych właściwościach.

Najważniejszym kryterium jest stopień zaawansowania gracza. Nie warto na początek kupować rakietki profesjonalnej, bo utrudni ona stawianie pierwszych kroków przy stole ping-pongowym.

Rakietki do tenisa stołowego dla amatorów

Osobom początkującym i grającym w ping-pong hobbystycznie wystarczą rakietki klejone fabrycznie. Można je kupić od 30 zł, a nieco lepsze – za ok. 150 zł. Renomowane firmy oznaczają taki typ rakietek symbolem ALL.

Okładziny na takim sprzęcie charakteryzują się małą dynamiką i prędkością. Jednak rakietki amatorskie zapewniają dobre czucie i kontrolę piłeczki.

Rakietki do tenisa stołowego dla zaawansowanych

Zwane są też rakietkami do gry wszechstronnej i mają oznaczenie ALL lub ALL+. Zapewniają dobrą kontrolę i średnią prędkość piłeczki. Sprawdzą się podczas nauki bardziej ofensywnych zagrań, a także w czasie różnorodnej gry – dla zawodników grających na zmianę ofensywnie i defensywnie. Ich okładziny są zazwyczaj gładkie.

Profesjonalne rakietki do tenisa stołowego – gra ofensywna

Przeznaczone do gry ofensywnej i dla profesjonalistów. Oznaczane są symbolami OFF-, OFF lub OFF+. Najczęściej mają gładkie okładziny z tak zwanym efektem świeżego kleju lub krótkich czopów i zapewniają dużą dynamikę gry.

Profesjonalne rakietki do tenisa stołowego – gra defensywna

Dla profesjonalnych graczy, którzy preferują styl defensywny. Oznaczane są symbolami DEF lub DEF+. Ich okładziny nie dają takiej dynamiki jak rakietki ofensywne, ale zapewniają większą kontrolę. Często stosuje się w nich okładziny z efektem zakłócającym (czopy długie) lub tzw. topspinowych.

Rakietki dla zaawansowanych i profesjonalnych graczy kosztują od 200 do 400 zł.

