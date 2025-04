Zastanawiasz się czasem, jak tańczysz?

Czy jesteś królową imprezy i, niczym diwa, skupiasz na sobie spojrzenia wszystkich wokół? A może zmysłowe ruchy są Twoim znakiem rozpoznawczym? Preferujesz taniec w domowym zaciszu, tylko dla siebie i bez widzów? Bez względu na to, gdzie i jak się poruszasz, taniec jest wyrazem Twojej osobowości. To dlatego każda z nas tańczy w innym, wyróżniającym nas stylu.

W ramach kampanii pod hasłem „Dobre samopoczucie bierze się ze środka” z udziałem gwiazdy światowego formatu – Shakiry, pomożemy Ci odkryć, jakim jesteś tancerzem. Poprosiliśmy behawiorystę, dr. Nicka Southgate’a, o opisanie czterech głównych osobowości tanecznych.

Rozwiązując poniższy quiz poznasz swój taneczny styl!

Niezależnie od tego, czy wolisz tańczyć sama, w towarzystwie lub w domowym zaciszu, od stanu ducha i ciała zależy Twoja ekspresja w tańcu. Dobre samopoczucie i zdrowie wewnętrzne sprawiają, że Twoje ruchy są swobodne i lekkie, a Ty możesz wyrażać swoją radość w taneczny sposób. Przestrzeganie kilku prostych wskazówek sprawi, że poczujesz się doskonale i szybko nabierzesz chęci do tańca!

Przejdź się: Spokojny spacer po kolacji doskonale wspomaga trawienie. Pomoże Ci też zwalczyć senność i zmęczenie po sytym posiłku. Idź na krótką, 20-minutową przechadzkę, która sprawi, że znów będziesz cieszyć się dobrym samopoczuciem

Lekkie, przyjemne rozciąganie korzystnie wpłynie na Twoje zdrowie A może trenujesz jogę? Odpowiednio dobrane ćwiczenia pomogą rozluźnić układ nerwowy, poprawiając w ten sposób Twoje samopoczucie. Zatańcz: Nie bez przyczyny kolacja i taniec to świetny zestaw – taniec doskonale działa na trawienie! Taniec brzucha, podczas którego brzuch porusza się delikatnie i rytmicznie, może ułatwić przejście pokarmu przez układ trawienny, a Tobie pozwoli cieszyć się dobrym samopoczuciem.

Dowiedz się, jakim jesteś tancerzem!

W każdej z nas drzemie tancerka, która tylko czeka, by pokazać światu, na co ją stać. Być może nie masz rockandrollowej duszy i wolisz tańczyć w rytm nastrojowych, romantycznych ballad. A może tańczysz tylko wtedy, gdy nikt na Ciebie nie patrzy? Preferowany styl tańca odzwierciedla naszą osobowości i wiele o nas mówi. Najważniejsze jest jednak dobre samopoczucie. Aby móc tańczyć swobodnie i lekko, musimy czuć się dobrze – problemy z układem pokarmowym zwykle zniechęcają do jakichkolwiek form ruchu.

Chcesz wiedzieć, jakim jesteś tancerzem? Sprawdź to odpowiadając na pytania w naszym teście!

1. Dziś jest wspaniały dzień – świeci słońce, w pracy zostałaś dobrze oceniona i czujesz się doskonale. Jedyne, co spowoduje, że dzień może być jeszcze lepszy, to:

A. Zaproszenie do poprowadzenia ważnej prezentacji dla klienta przed Twoim mentorem i szefem.

B. Kolacja i drinki ze znajomymi w nowej, modnej restauracji.

C. Powrót do domu i spędzenie czasu z ukochanym.

D.relaks i rozpieszczanie samej siebie – przyjemna kąpiel, nastrojowa muzyka i dobra książka.

2. Jesteś w siódmym niebie i chcesz to wyrazić w tańcu. Dlatego:

A. Idziesz do klubu salsy, tańczysz w świetle reflektorów i pokazujesz swoje najlepsze kroki – uwielbiasz, gdy ludzie doceniają Twój talent!

B. Zabierasz znajomych na koncert, na którym będziecie mogli poskakać wraz z tłumem.

C. Przytulasz się do partnera i razem kołyszecie się w romantycznym walcu – tylko we dwoje.

D. Gdy nikt nie widzi, wybijasz stopami rytm i poruszasz biodrami.

3. Siedzenie do późna w pracy, brak ruchu i ciężkie, tłuste potrawy to złe połączenie, które odbiera Ci humor i dobre samopoczucie. Masz mało energii i tracisz pewność siebie, więc próbujesz podnieść się na duchu poprzez:

A. Ignorowanie tego, jak się czujesz – bierzesz się do pracy, the show must go on!

B. Sprawianie przyjemności otaczającym Cię osobom ich pozytywna energia udzieli się Tobie i od razu i poczujesz się lepiej!

C. Spędzanie czasu z partnerem – on wie najlepiej, jak sprawić, żebyś poczuła się wyjątkowo.

D. Zorganizowanie sobie wyjątkowego wieczoru – nowy ciuch, kino i pyszne jedzenie tylko dla Ciebie!

4. Nie lubisz się przechwalać, ale tańczysz całkiem nieźle (nawet jeśli tylko Ty tak uważasz!). Jesteś w swoim żywiole tańcząc...

A. Na scenie, w świetle reflektorów, wśród wielbiącej Cię publiczności – jak primabalerina.

B. W tłumie, w którym wraz z innymi poruszasz się jak jeden organizm, a każdy czuje się świetnie.

C. Powoli z partnerem w romantycznym uścisku przy balladzie o miłości.

D. Sama dla siebie, gdy nikt nie patrzy – kiedy możesz iść na całość i tańczyć we własnym rytmie.

5. Kto jest Twoim tanecznym idolem?

A. Shakira – szczególnie, gdy porusza biodrami na żywo podczas koncertów. Ależ ona wygląda na scenie!

B. John Travolta – nogi same rwą Ci się do tańca, gdy go widzisz w Gorączce sobotniej nocy!

C. Fred Astaire i Ginger Rogers – piękna para wyróżniająca się wybitnymumiejętnościami tanecznymi, za które ich szczerze podziwiasz

D. Carlton z serialu Bajer z Bel-Air – jego ruchy znasz na pamięć!

Koniec niepewności – poznaj rozwiązanie na kolejnych stronach!

Większość odpowiedzi A: Taneczna diwa



Nikt nie będzie stawiał Cię do kątach! Urodziłaś się, by być gwiazdą, a występy dla innych są sensem Twojego życia. Poruszasz się tak, że nie sposób oderwać od Ciebie oczu. Poczucie, że dobrze tańczysz, to dla Ciebie za mało– chcesz, by cały świat o tym wiedział. Ach, gdyby Twoje życie było musicalem, śpiewem i tańcem nieustannie wyrażałabyś swoje dobre samopoczucie! Nie wahaj się! Idź na parkiet i pokaż światu, na co Cię stać!

Większość odpowiedzi B: Dusza towarzystwa

Ludzie lubią bawić się z Tobą na imprezach, bo to Ty zachęcasz ich do wspólnego tańca. Kiedy czujesz się dobrze, dosłownie emanujesz pozytywną energią, która udziela się innym. Słysząc dźwięki macareny lub muzykę country jesteś w swoim żywiole – uwielbiasz, gdy reszta tancerzy dołącza się do wspólnej zabawy. Zaproś znajomych na imprezę, przygotuj fantastyczną muzykę i baw się z przyjaciółmi do rana!

Większość odpowiedzi C: Romantyczka

Blisko i zmysłowo – tak właśnie lubisz tańczyć! –Uwielbiasz wolne, romantyczne ballady, podczas których możesz przytulić się do swojego partnera. Jesteś najszczęśliwsza, gdy cieszycie się ze wspólnie spędzanych chwil. Nie czekaj zatem: nastaw uczuciową piosenkę o miłości i daj się ponieść tanecznym krokom z ukochanym.

Większość odpowiedzi D: Indywidualistka (Private Dancer)

Ruszasz się, jakby świat nie istniał! Kiedy nikt nie patrzy, zatracasz się w tańcu. Niezależnie od tego, czy kołyszesz biodrami w kuchni lub improwizujesz taniec irlandzki w sypialni, tańczenie jest Twoją formą wyrażania szczęścia i radości. Nie potrzebujesz do tego niczyjej pomocy. Nie wahaj się ani przez chwilę – od razu ruszaj do tańca i pokaż samej sobie, jak wspaniale się czujesz!

