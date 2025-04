Każda aktywna fizycznie kobieta doskonale wie, że znalezienie idealnego stanika sportowego graniczy z cudem. Zawsze jest coś nie tak - dyskomfort w czasie treningu siłowego, brak swobody przy statycznych ćwiczeniach i nieodpowiednia ochrona w czasie biegania. Marka Reebok postanowiła położyć temu kres, tworząc rewolucyjny biustonosz PureMove Bra. Po kilku latach testów i badań laboratoryjnych powstał stanik, który reaguje na intensywność ćwiczeń, zapewniając odpowiednie wsparcie i kontrolę, dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujesz.

Miałyśmy okazję uczestniczyć w oficjalnej premierze PureMove Bra, która odbyła się 30 sierpnia w Paryżu. W czasie tego wyjazdu mogłyśmy przetestować ten innowacyjny biustonosz i musimy przyznać, że jest.... jak druga skóra. Jest, ale jakby go nie było. Jest bardzo wygodny, a biust nawet w czasie bardzo intensywnego treningu ani drgnie :)

Premiera PureMove Bra w Paryżu

Badania konsumenckie wskazały, że aż 1 na 5 kobiet unika aktywności fizycznej ze względu na problem z doborem odpowiedniego stanika sportowego. Te wyniki zainteresowały markę Reebok, która (już 3 lata temu) zdecydowała się na zmiany w standardach projektowania biustonoszy treningowych dla kobiet. W ten sposób, po 40 latach od pojawienia się pierwszego stanika do ćwiczeń, Reebok prezentuje jedyny w swoim rodzaju biustonosz sportowy wyposażony w innowacyjną technologię Motion Sense.

fot: materiały prasowe Reebok/ambasadorka Reebok w staniku PureMove Bra

Podstawą Reebok Motion Sense jest zastosowanie w tkaninie stanika, tzw. płynu zagęszczonego ścinaniem (STR - Shear Thickening Fluids). Jest to specjalny roztwór o żelowej konsystencji, który przy spokojnych ruchach staje się płynny, a przy szybkich, bardziej dynamicznych, twardnieje. Dzięki zastosowaniu go w PureMove stanik adaptuje się do kształtu piersi oraz reaguje na rodzaj i intensywność ćwiczeń. Podczas wymagającego cardio stabilnie podtrzymuje biust, a w fazie wyciszenia, staje się miękki, aby zapewnić maksymalne odprężenie i komfort.

fot: materiały prasowe Reebok/event w Paryżu

PureMove to efekt kilkuletniej pracy inżynierów marki Reebok oraz grupy naukowców z Uniwersytetu w Delaware (USA). Do tej pory niezbędny zakres wsparcia w biustonoszu sportowym określały cztery czujniki umieszczone w obszarze klatki piersiowej.

Przy projektowaniu PureMove Bra eksperci Reebok i Uniwersytetu w Delaware wykorzystali aż 54 takie czujniki, co pozwoliło im skonstruować stanik z dbałością o najmniejszy szczegół. Wnioski z badań zostały również wykorzystane przy tworzeniu jesienno-zimowej kolekcji biustonoszy sportowych Reebok i będą miały wpływ na projektowanie kolejnych produktów marki.

fot: materiały prasowe Reebok/event w Paryżu

Kampania promująca najnowszy biustonosz Reebok to celebracja siły i kobiecość. Do wsparcia jej zostały zaproszone inspirujące ambasadorki marki - Gal Gadot, Gigi Hadid czy Nathalie Emmanuel. Tę ostatnią miałyśmy okazję poznać podczas oficjalnej premiery w Paryżu.

fot: materiały prasowe Reebok/ Nathalie Emmanuel

W czasie eventu miałyśmy okazję przetestować PureMove Bra, który zachowuje się dokładnie tak, jak zapewnia producent. Dodatkowo ma system dziurek (w przedniej i tylnej części biustonosza), które pozwalają skórze oddychać.

Specjalnie wymodelowane miseczki oraz bezszwowa konstrukcja, sprawiają, że stanik niczym druga skóra przylega do ciała. Warto dodać, że biustonosz składa się z zaledwie siedmiu (!) kawałków materiału, które zapewniają prosty i elegancki wygląd oraz wygodnie dopasowują się do piersi.

fot: materiały prasowe Reebok/polska ekipa tuż przed treningiem w Paryżu - od lewej Kasia Rain i Patrycja Wieja

Reebok PureMove będzie dostępny w 10 unikalnych rozmiarach: XS, XS +, S, S +, M, M +, L, L +, XL, XL +. To rozwiązanie ma pomóc kobietom, które w standardowej ofercie rozmiarów nie mogły znaleźć idealnego stanika sportowego.

W polskiej kampanii promującej biustonosz Reebok wzięły udział trzy silne i inspirujące kobiety - Joanna Jędrzejczyk, Julia Wieniawa i Kasia Bigos.

fot: materiały prasowe Reebok/Joanna Jędrzejczyk

fot: materiały prasowe Reebok/Julia Wieniawa

fot: materiały prasowe Reebok/Kasia Bigos

Reebok PureMove Bra jest dostępny w sprzedaży na reebok.pl oraz w wybranych sklepach stacjonarnych.