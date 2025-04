Przysiad bułgarski to jedna z wersji klasycznego przysiadu, polecana szczególnie biegaczom i skoczkom. Można go wykonywać na siłowni lub w domu. To jedno z najlepszych ćwiczeń na uda. Ćwicz 3 serie po 15 powtórzeń 3 razy w tygodniu. Pierwsze efekty wykonywania przysiadów bułgarskich zobaczysz po 4-5 tygodniach. Przysiad bułgarski z obciążeniem często jest elementu planu treningowego realizowanego w siłowni.

Spis treści:

Pozycja wyjściowa: stań ok. 60 cm przed ławką lub skrzynką (lub innym stabilnym obiektem o wysokości ok. 40-50 cm), tyłem do niej. Rozsuń stopy na szerokość barków. Cofnij prawą nogę i oprzyj przednią część stopy na ławce – upewnij się, że ustawiona poprzednio szerokość stóp została zachowana. Wciągnij lekko brzuch, wyprostuj plecy, ustaw głowę nad klatką piersiową.

Ruch: Trzymając tułów pionowo, zginaj lewe kolano, utrzymując ciężar ciała na lewej pięcie. Prawa, cofnięta noga powinna być zrelaksowana i uginać się swobodnie w stawie skokowym i kolanowym. Kontynuuj uginanie kolana, przenosząc biodra nieco w przód. Lewe kolano powinno znaleźć się nad palcami stopy lub wysunąć się nieco przed nie, ale nie za dużo. Skoncentruj się na napięciu lewego pośladka i przodu lewego uda i wykorzystaj ich pracę do wyprostowania lewego kolana i powrót do pozycji wyjściowej. Oczywiście ćwiczenie wykonuje się na jedną i na drugą nogę.

Najczęstsze błędy w czasie robienia przysiadu bułgarskiego:



Niewłaściwe ustawienie stóp . Stopy nie mogą znajdować się w linii prostej, powinny być rozsunięte na boki na szerokość barków.

. Stopy nie mogą znajdować się w linii prostej, powinny być rozsunięte na boki na szerokość barków. Pochylanie tułowia w przód. W czasie ćwiczenia tułów powinien być ustawiony pionowo.

Odrywanie pięty od podłoża. Oczywiście chodzi o nogę znajdująca się z przodu. Jeśli pięta ma tendencję do unoszenia się, odstaw ja nieco dalej w przód.

Przenoszenie pracy na tylną nogę . W ćwiczeniu ma pracować przednia noga, dlatego na jej pracy należy się skupić.

. W ćwiczeniu ma pracować przednia noga, dlatego na jej pracy należy się skupić. Przechylanie kolana przedniej nogi. Kolano powinno cały czas pozostawać w jednej linii ze stopą, nie powinno wychylać się ani do środka, ani na zewnątrz.

Przysiad bułgarski z hantlami

Gdy masa ciała zaczyna być niewystarczającym obciążeniem, można wziąć do rąk hantle i wykonywać przysiad bułgarski dokładnie w ten sam sposób jak bez hantli – technika nie zmienia się. Obciążenie należy dobierać tak, aby po wykonaniu założonej liczby powtórzeń, mięśnie były bardzo mocno zmęczone.

fot. Przysiad bułgarski z hantlami/ Adobe Stock, Nejron Photo

Przysiad bułgarski z gumą

To alternatywa dla przysiadów bułgarskich z hantlami. Środek gumy trzeba w pozycji wyjściowej do ćwiczenia przydepnąć stopą przedniej nogi, a końce gumy wziąć do rąk. W pozycji wyjściowej guma mysi być bardzo mocno napięta. Technika ruchu jest dokładnie taka sama jak w klasycznych przysiadach bułgarskich.

Jeżeli po ugięciu kolana guma przestanie być napięta, trzeba ją przechwycić tak, aby w każdym momencie ruchu stanowiła obciążenie.

Na co działa przysiad bułgarski? Podobnie jak w przypadku innych ćwiczeń na nogi, tak i przysiad bułgarski angażuje wiele mięśni jednocześnie. Należą do nich:

mięśnie czworogłowe ud (przody ud),

mięśnie pośladkowe,

mięśnie grupy kulszowo-goleniowej (tyły ud),

mięśnie łydek,

mięśnie tułowia (brzucha i prostowniki grzbietu).

Ze względu na pozycję przyjmowaną do ćwiczenia, przysiad bułgarski mocniej angażuje mięśnie czworogłowe. Modyfikując nieco ustawienie przedniej stopy (bliżej lub dalej) i głębokość przysiadu, można część obciążenia przenieść na mięśnie pośladkowe.

Przysiady bułgarskie to świetne ćwiczenie, które pozwala wzmacniać lub budować mięśnie nóg, bez takiego obciążania kolan i dolnego odcinka kręgosłupa, jakie może pojawić się przy wykonywaniu tradycyjnych przysiadów. Dodatkowo jest to ćwiczenie, które poprawia stabilizację tułowia i wzmacnia jego mięśnie.

W zależności od celu (siła, wytrzymałość, masa mięśniowa, rzeźba) dobiera się liczbę powtórzeń, serii i obciążenie. Od tych parametrów treningowych zależą efekty przysiadów bułgarskich.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana została 18.05.2020 r.

