Zdaniem wielu przygotowania do świąt nie wiążą się z prawie żadnym wysiłkiem. Jak mniemamy, zwykle taką opinię wyraża płeć męska... A to nieprawda! Zobacz, jak wiele kalorii tracisz podczas rutynowych czynności związanych z przygotowaniami do wigilijnej kolacji czy bożonarodzeniowego obiadu. Taki trening może zastąpić nawet kilka godzin spędzonych na siłowni! I na pewno dobrze wpłynie na twoje ciało :)

Ile kalorii spalasz w czasie przygotowań do świąt?

Uwaga! Nasze obliczenia dotyczą spalania kalorii u kobiety przez okres ok. 30 minut.

Sprzątanie:

słanie łóżek i zmiana pościeli - ok. 105 kcal

trzepanie dywanów - ok. 140 kcal

ręczne mycie podłogi - ok. 220 kcal

odkurzanie - ok. 150 kcal

zmywanie naczyń - ok. 60 kcal

mycie okien - ok. 140 kcal

zamiatanie podłogi - ok. 60 kcal

dekorowanie mieszkania - ok. 230 kcal

Gotowanie:



stanie nad kuchnią + krojenie z przenoszeniem ciężkich naczyń - ok. 80 kcal

wałkowanie ciasta - ok. 150 kcal

Szykowanie się:

prasowanie - ok. 70 kcal

chłodny prysznic - ok. 120 kcal

ubieranie się - ok. 80 kcal

makijaż i stylizacja włosów - ok. 60 kcal

Inne:

przedświąteczne zakupy - ok. 210 kcal

jedzenie - ok. 40 kcal

rozmowa z gośćmi - ok. 50 kcal

spacer - ok. 90 kcal

leżenie - ok. 30 kcal

prowadzenie samochodu - ok. 50 kcal

wchodzenie po schodach - ok. 500 kcal

stanie - ok. 50 kcal

kupienie i przyniesienie do domu choinki - ok. 300 kcal

lepienie bałwana - ok. 130 kcal

śpiewanie kolęd - ok. 120 kcal

pakowanie prezentów - ok. 130 kcal

rozpakowywanie prezentów - ok. 100 kcal

całowanie się pod jemiołą - ok. 120 kcal

pisanie kartek świątecznych - ok. 120 kcal (25 szt.)

