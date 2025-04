1. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

Właściwa dieta sportowca to czynnik wpływający na jego kondycję. Ważne jest, aby jeść je regularnie i w umiarkowanych porcjach. Pamiętaj także, aby posiłek zjeść na ok. 2 godziny przed planowanym wysiłkiem fizycznym – powoli, dokładnie przeżuwając kęsy. Źle pogryziony, trudniej się trawi i może być przyczyną dolegliwości żołądkowych.

2. Nieodpowiedni strój

Odpowiednie obuwie do biegania to podstawa – zapewnia nie tylko wygodę, ale przede wszystkim zmniejsza ryzyko kontuzji. Obuwie powinno być dobrane do budowy naszej stopy (np. typu podbicia), jak i podłoża, po którym biegamy. Ważny jest także strój – nie powinien uwierać ani krępować ruchów czy obcierać. W przypadku kobiet, zwłaszcza pań o większym biuście – bardzo ważny jest stabilizujący stanik sportowy.

3. Brak odpowiedniego przygotowania

Za ochronę naszego ciała przed kontuzją w największym stopniu odpowiedzialne jest czucie głębokie. Jest to rodzaj czucia nieświadomego, który szybciej przewodzi impulsy niż czucie świadome. Uraz, z którego zdajemy sobie sprawę, zazwyczaj już dawno wystąpił. Czucie głębokie możemy trenować wykonując kilka prostych ćwiczeń, jak np. stanie na jednej nodze z zamkniętymi oczami, a z czasem próby wspinania się na palce w takiej pozycji czy robienia przysiadów.

4. Ignorowanie bólu

Z większością kontuzji dobrze udać się do specjalisty. Nawet z pozoru niegroźna kontuzja, nieleczona w odpowiedni sposób, może zakończyć się trwałym urazem. Do podstawowych objawów, które powinny wzbudzić nasz niepokój i przy pojawieniu się których należy zaprzestać dalszego wysiłku fizycznego należą: ból występujący przy ruchu i nasilający się po wysiłku, ból przy palpacji, czyli obmacywaniu danej okolicy, ograniczenie ruchomości i osłabienie siły mięśniowej, obrzęk.

5. Monotematyczność

Długotrwały bieg wymaga wydolności tlenowej na odpowiednim poziomie. Wydolność jest miarą skuteczności treningu, pokazuje, ile możemy wytrzymać podczas wysiłku: im wyższa, tym wolniej się męczymy, a nasze ciało szybciej się regeneruje. Ważne jest zatem, aby poza bieganiem, podejmować także inną aktywność fizyczną – treningi stabilizacyjne, wzmacniające czy siłowe, np. jazda na rowerze, pływanie. W konsekwencji bowiem przekładają się one na ogólną wydolność organizmu.

6. Brak systematyczności

Regularne treningi są kluczem do sukcesu. Jeśli za cel stawiasz sobie bieg w maratonie – systematyczne ćwiczenia są niezbędne, aby przygotować organizm do długotrwałego wysiłku. Uprawianie sportu min. 30 minut 4 razy w tygodniu pozwala na utrzymanie czucia głębokiego na odpowiednim poziomie, co minimalizuje ryzyko kontuzji.

7. Przetrenowanie

Zbyt intensywny trening nie wpływa korzystnie na kondycję i zdrowie. Co więcej, powinniśmy również wystrzegać się za częstych ćwiczeń – mogą one prowadzić do przetrenowania, czyli obniżenia kondycji w odpowiedzi na nadmierne obciążenie. Organizm potrzebuje odpoczynku i wystarczającej ilości czasu na regenerację – ich brak zwiększa ryzyko kontuzji.

na podstawie informacji prasowej Enel-med