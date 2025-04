Jazda na rowerze nie zatruwa środowiska, a daje dużo przyjemności (i odchudza!). Dołącz do fanów rowerowych przygód i przygotuj swój jednoślad do wiosenno-letniego sezonu!

Jak wyczyścić rower?



Nie myj go pod wysokim ciśnieniem wody. W ten sposób możesz wypłukać smar, co doprowadzi do szybszego zużywania się części. Najlepiej użyj miękkiej szczotki i za jej pomocą usuń brud ze wszystkich możliwych miejsc. Jeśli rower jest tylko zakurzony, przetrzyj go gąbką zwilżoną wodą z płynem do mycia naczyń. Dokładnie wytrzyj do sucha.

Jak sprawdzić kierownicę?

Poruszaj nią w różne strony - na początku powoli, potem energicznie. Postaraj się wyczuć, czy nie ma luzów. Jeśli trzeba, dokręć części odpowiednimi narzędziami.

Jak sprawdzić lampę?

Sprawdź, czy baterie w lampkach nie są wyładowane. Wyczyść odblaski - dzięki temu będziesz bardziej widoczna, a co za tym idzie - bezpieczniejsza na drodze.

Jak sprawdzić hamulce?

Przetestuj ich sprawność. Zaciśnij dłonie na dźwigniach. Dźwignie nie powinny dać się dociągnąć do końca. Jeśli masz taką możliwość rozpędź się w bezpiecznym miejscu i postaraj się na czas wyhamować we wcześniej ustalonym punkcie.

Jak sprawdzić siodełko?

Jeśli twoje siodełko jest skórzane, przetrzyj je preparatem do konserwacji skór, plastikowe – umyj wodą. Skontroluj sprężyny znajdujące się w dolnej części siodła.

Jak sprawdzić koła?

Dokładnie obejrzyj, czy opony nie są zniszczone i czy bieżnik się nie wytarł. Zwykle po długiej zimie trzeba je dopompować - najlepiej zrób to na stacji benzynowej lub w serwisie rowerowym.

Jak sprawdzić układ napędowy?

Przetrzyj go szmatką nasączoną benzyną ekstrakcyjną lub naftą, wyczyść szczotką, aby usunąć wszelkie zabrudzenia.

Jak sprawdzić łańcuch?

Użyj smaru do roweru – po jednej kropli na każde połączenie ogniw. Wsiądź na rower, obróć kilkukrotnie pedałami, by smar wszędzie dotarł.

na podstawie artykułu zamieszczonego w dwutygodniku Przyjaciółka