Szukasz idealnego prezentu dla swoich bliskich lub znajomych, którzy kochają sport i aktywność fizyczną? Nie masz pomysłu i pewności, czy to co wybierzesz będzie strzałem w dziesiątkę? Postaw na coś praktycznego, a zarazem wyjątkowego. Idealnym wyborem będą produkty BLACKROLL®, bo rolowanie to już nie tylko, moda o której coraz częściej słyszymy, ale stały element treningu wszystkich zwolenników aktywnego trybu życia. Sprawdź sama!

BLACKROLL®

Absolutny "must have"!

BLACKROLL® to przede wszystkim uniwersalne produkty do rolowania, które mają różnorodne zastosowanie. Zalet jest wiele: ekologiczne, wyprodukowane w 100% w Niemczech, lekkie, kompaktowe, wodoodporne i hipoalergiczne. A do tego świetne w podróży i łatwe w czyszczeniu. Występują w kilku wariantach kolorystycznych i mają trzy stopnie twardości, w zależności od przeznaczenia. Korzysta z nich coraz więcej profesjonalnych sportowców, polecane przez biegaczy i miłośniczki fitnessu.

Roluj się na zdrowie!

Odpowiednio dobrana rolka z pewnością uszczęśliwi każdego, kto stawia na aktywny tryb życia, albo zmaga się z bólem spowodowanym złym stylem życia, czy też stresem. Rolowanie to nie tylko element tradycyjnego treningu. Może być automasażem, który łagodzi napięte ciało i poprawia samopoczucie. Dodatkowo BLACKROLL® chronią przed kontuzjami i wspomagają regenerację organizmu. Co najważniejsze przeznaczone są dla każdego, nie tylko zawodowych sportowców, ale także fanów aktywności fizycznej, czy też osób zmagających się z bólami spowodowanymi przemęczeniem. I wiek nie gra tu roli!

Ćwiczenia z BLACKROLL® to sama przyjemność!

Jak używać? Na dobry początek i zakończenie!

Pamiętaj, że produkty BLACKROLL® można stosować przed treningiem w ramach rozgrzewki. Praca z rolką pobudzi mięśnie i przygotuje ciało do treningu. Pomoże to uniknąć kontuzji, a sam trening będzie efektywniejszy. Ale przede wszystkim rolowanie to świetne zakończenie treningu! Bez względu na to czy dużo biegamy, czy ćwiczymy na siłowni, każdy wysiłek fizyczny powinniśmy zakończyć poprawnym rolowaniem. Dlaczego? Po każdym treningu nasze ciało powinno się zregenerować. 10 minut rolowania rozluźni nasze mięśnie, dzięki czemu unikniemy zakwasów! Wystarczy 8-10 powtórzeń na każdą partię ciała, po każdym treningu!

Wybierz swój kolor BLACKROLL®!

Co wybrać?

Najlepszym wyborem będzie rolka BLACKROLL® STANDARD lub BLACKROLL® MED. Idealna zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn aktywnych fizycznie. Są to produkty o niskiej twardości i uniwersalnym zastosowaniu. Do wyboru do koloru, bo aż w 6 opcjach kolorystycznych.

Możesz postawić również na BLACKROLL® RUNNERS SET. Jest to zestaw skomponowany z myślą o miłośnikach biegania, ale i nie tylko. W jego skład wchodzą 3 produkty:

• BLACKROLL® STANDARD – to uniwersalny model BLACKROLL do kompleksowej regeneracji i rozluźniania całego ciała

• BLACKROLL® MINI – służy do relaksacji wybranych partii ciała, jak stopy, łydki, ramiona, przedramiona i dłonie

• BLACKROLL® DUOBALL 8cm – produkt przeznaczony do rozluźniania mięśni wzdłuż kręgosłupa

Wszystkie elementy BLACKROLL® RUNNERS SET zostały dobrane pod kątem rozluźniania najbardziej eksploatowanych w trakcie biegu partii ciała, dzięki czemu pozwala zapobiegać typowym kontuzjom biegaczy i chroni przed " zakwaszeniem" mięśni.

