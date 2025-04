Poszukiwania odpowiedniego prezentu gwiazdkowego to nie lada wyzwanie. Grudniowa gorączka zakupowa niestety wcale nie ułatwia sprawy. I chociaż w sklepach produktów nie brakuje, a ceny kuszą okazjami, to koniec końców wielu z nas ma poważny problem. Co podarować najbliższym? Podpowiadamy!

Reklama

Jak wybrać właściwy prezent na Boże Narodzenie?

Idealny prezent zaskakuje, sprawia radość, wywołuje pozytywne emocje. Prawda jest taka, że znalezienie tego „wyjątkowego czegoś” nie jest łatwe. Jeśli szukasz gwiazdkowego podarunku dla osoby, która lubi aktywność fizyczną, to koniecznie odpowiedz sobie na te pytania:

Jaką formę aktywności preferuje osoba, którą chcę obdarować?

Czy jest coś, o czym marzy?

Jakich akcesoriów i gadżetów nie ma, a chciałaby mieć?

Co już ma oraz czego zdecydowanie nie chciałaby nigdy dostać?

Osoby, które cenią aktywność fizyczną, z pewnością będą wdzięczne za coś praktycznego, co umożliwi im rozwój pasji, a także zmotywuje do dalszych działań. Takim podarunkiem może okazać się smartwatch, który stanie się sportowym coachem, trenerem personalnym, a także monitoringiem samopoczucia.

Z pomocą przychodzi marka Fitbit – lider w dziedzinie innowacyjnych urządzeń sportowych, które motywują i pomagają wypracować zdrowe nawyki.

Prezent w duchu self-care

fot. Materiały prasowe

Smartwatch, który pomoże w osiągnięciu sportowego celu, pozwoli zrozumieć istotę ćwiczeń, dostarczy statystyk, umożliwi kontrolowanie podstawowych czynności życiowych, a do tego pozwoli na dostęp do YouTube Music? Teraz to możliwe. Wsparcie w pracy nad sobą, swoją kondycją i samopoczuciem jeszcze nigdy nie było tak proste. Wszystko za sprawą marki Fitbit. Wybierz smartwatch idealny dla swoich najbliższych.

TRACKER FITBIT CHARGE 6

fot. Materiały prasowe

To absolutny must-have każdego miłośnika aktywności fizycznej. TRACKER FITBIT CHARGE 6 śledzi aż 40 różnych treningów, dostarczając szczegółowych statystyk, które pomogą lepiej zrozumieć wpływ ruchu na twoje ciało. Dzięki funkcji YouTube Music możliwe jest słuchanie dowolnego, ulubionego utworu, który dodatkowo może wyzwolić jeszcze więcej energii.

Tracker monitoruje też samopoczucie, kontrolując podstawowe funkcje życiowe. Za pomocą niezwykle precyzyjnych czujników, które m.in. śledzą tętno, mierzą poziom nasycenia krwi tlenem, monitorują rytm serca czy analizują sen, możesz mieć swoje zdrowie stale pod kontrolą. Urządzenie ma też wbudowany GPS oraz obsługuje Mapy Google.

Cena: 799 zł

SMARTWATCH FITBIT SENSE 2

fot. Materiały prasowe

To urządzenie to prawdziwy przewodnik po self-care. Zadba o twój nastrój i spokój. Jest wyposażone w najbardziej zaawansowane i precyzyjne czujniki do pomiaru parametrów zdrowotnych, takich jak tętno, natlenienie krwi czy rytm serca. Ponadto w nocy monitoruje temperaturę skóry i częstotliwość oddechu.

SMARTWATCH FITBIT SENSE 2 sprawdzi, jak radzisz sobie ze stresem, przeanalizuje twój sen, informując o tym, jak śpisz. To prawdziwe wsparcie w monitorowaniu zdrowia psychicznego i fizycznego. Dodatkowo urządzenie sprawdzi się do wykonywania płatności, odbierania powiadomień, czy kontrolowania aktywności.

Cena: 1 249 zł

TRACKER FITBIT INSPIRE 3

fot. Materiały prasowe

Cienka obudowa, nowoczesny design, kolorowy ekran i bateria, która wytrzymuje nawet do 10 dni! Oto urządzenie, które zachwyca, a do tego wspiera pracę nad samym sobą. TRACKER FITBIT INSPIRE 3 uchwyci każdą aktywność fizyczną, automatycznie śledząc minuty spędzone w strefie spalania tłuszczu, redukcję kalorii, trasę treningu, tętno i kroki. Będzie również subtelnie doradzać i przypominać o ruchu w ciągu dnia. Na tym nie koniec. Tracker monitoruje też statystyki, dotyczące aktywności fizycznej, snu i stresu. Urządzenie jest w stanie kontrolować i oceniać jakość snu, a dzięki funkcji alarmu SmartWake obudzi cię o takiej porze, byś czuła się w pełni wypoczęta.

Cena: 437 zł

TRACKER FITBIT LUXE

fot. Materiały prasowe

To najcieńszy tracker marki Fitbit o niezwykle eleganckim designie z niewielkim kolorowym wyświetlaczem. To idealny prezent dla osób, które cenią zdrowy styl życia i piękną biżuterię. TRACKER FITBIT LUXE dostępny jest z ozdobnymi i metalowymi bransoletkami. Świetnie sprawdzi się jako uzupełnienie kobiecej stylizacji. Ale to coś więcej, niż tylko stylowy dodatek. Urządzenie dzięki dostępowi do Wskaźników Zdrowotnych w aplikacji Fitbit umożliwia monitorowanie podstawowych funkcji życiowych. Wszystko po to, by osiągnąć odpowiednią kondycję, a także minimalizować stres i zmęczenie. Tracker kontroluje puls, codzienne aktywności, a nawet liczbę spalanych kalorii.

Cena: 749 zł

Gotowa na gwiazdkowe szaleństwo prezentowe? Z marką Fitbit dasz swoim najbliższym mnóstwo radości, a także pozwolisz im lepiej wejść w nadchodzący rok.