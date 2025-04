Chyba nie ma dorosłego, który podczas szkolnych lat nie próbował gry w koszykówkę. Ta dyscyplina - obok siatkówki i piłki nożnej - należy do najczęściej uprawianych sportów na całym świecie! Zastanawiasz się, na czym polega jej fenomen? Dowiedz się więcej o zasadach gry w koszykówkę oraz o sportowcach, którzy na zawsze wpisali się w jej historię.

Reklama

Spis treści:

Koszykówka jest sportem drużynowym, którego historia sięga 1891 roku, a za jej twórcę uważa się Jamesa Naismitha. To właśnie ten amerykański nauczyciel opracował jej zasady, do których należały:

granie okrągłą piłką, której można było dotykać jedynie rękami,

otrzymując piłkę gracz nie mógł z nią biegać - konieczne było jej podanie kolejnemu zawodnikowi,

zakaz używania przemocy fizycznej w stosunku do reszty zawodników,

zdobywanie punktu poprzez umieszczenie piłki w koszu zawieszonym w górze.

Podczas pierwszego meczu koszykówki na boisku znajdywało się aż 18 zawodników - po 9 na każdą drużynę. W 1894 roku zmieniono zasady gry i do spisu jej reguł dodano rzuty wolne - były one podyktowane koniecznością zmniejszenia brutalności gry. W tym czasie zmieniono również zasady przyznawania punktów - rzut do kosza podczas rozgrywek dawał 2 punkty, rzut wolny 1 punkt. W 1936 koszykówka stała się jedną z dyscyplin olimpijskich.

Do spisu najważniejszych zasad gry w koszykówkę zaliczamy:

Każdy mecz jest rozgrywany pomiędzy dwoma drużynami, z których każda liczy 5 graczy. Zwycięża ta drużyna, która podczas gry uzyskała większą liczbę punktów. Każdy mecz składa się z 4 dziesięciominutowych kwart. Jeśli po upływie tego czasu nadal jest remis, konieczne jest rozgrywanie kolejnych 5-minutowych dogrywek aż do momentu uzyskania przewagi przez którąś z drużyn. Podczas gry odbywają się 3 przerwy - dwuminutowe między 1 i 2 oraz 3 i 4 kwartą + pomiędzy ewentualnymi dogrywkami, 15 minutowa pomiędzy 2 i 3 kwartą oraz 20 minutowa przed rozpoczęciem meczu. Piłkę podczas gry wolno kozłować, rzucać, trzymać w rękach bez przemieszczania się, podawać. W trakcie gry nie wolno uderzać o piłkę pięścią, kopać nią, a także biegać trzymając piłkę w rękach. Rzuty do koszą są punktowane na 3 sposoby: 1 punkt za rzut wolny, 2 punkty za celny strzał do kosza sprzed linii rzutów, 3 punkty za celny rzut zza linii rzutów. Zawodnik wprowadzający piłkę na boisko nie może trzymać jej w rękach dłużej niż 5 sekund, podać piłki poza boisko, wbiec na boisko trzymając piłkę w rękach. Jeśli zawodnik zakończył kozłowanie, nie może go wznowić - jest to tzw. błąd podwójnego kozłowania. Podczas gry istnieje możliwość przerwy na żądanie na wniosek trenera - trwa ona 1 minutę. Kiedy zawodnik nie ma kontaktu z piłką, może wykonać dowolną ilość kroków. Każdy zawodnik w trakcie gry musi uważać na błąd kroków - jest to sytuacja, w której zawodnik porusza nogami trzymając piłkę w rękach. Drużyna posiadająca piłkę po przejęciu ma 24 sekundy na wykonanie ataku na kosz drużyny przeciwnej.

Podstawą wygodnej i bezpiecznej gry w koszykówkę są buty. Jak wybrać odpowiedni model?

Najbardziej prestiżową ligą koszykarską na świecie jest amerykańska liga NBA, która powstała w 1949 roku. To właśnie z niej wywodzą się najznakomitsze nazwiska graczy takich jak Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, czy LeBron James. Jeśli chodzi o graczy z Polski, największą karierę koszykarską udało się zrobić Marcinowi Gortatowi.

Michael Jordan

Sześciokrotny mistrz NBA, który dwukrotnie zdobył złoty medal olimpijski. Zdaniem agencji Associated Press to najwybitniejszy koszykarz XX wieku. Urodzony w 1963 roku koszykarz mierzy 198 cm wzrostu, aktualnie jest na emeryturze.

Kobe Bryant

Urodzony w 1978 roku zawodnik, który swoją karierę rozpoczynał w Los Angeles Lakers. Mierzy 198 cm wzrostu. Kobe Bryant aż 18 razy był wybierany do Meczów Gwiazd NBA, a czterokrotnie zostawał ich najlepszym graczem.

Shaquille O’Neal

Mistrz olimpijki i mistrz świata urodzony 6 marca 1972 roku zawodnik, który czterokrotnie zdobył również tytuł mistrza NBA. Swoją karierę rozpoczął w Los Angeles Lakers. W późniejszych latach kontynuował ją w klubach takich jak Miami Heat, czy Phoenix Suns. Od 2011 roku jest na emeryturze.

LeBron James

Urodzony 30 grudnia 1984 roku zawodnik Los Angeles Lakers, który z uwagi na swoje niebywałe umiejętności może grać zarówno na pozycji niskiego skrzydłowego, rozgrywającego oraz silnego skrzydłowego. Wielokrotnie wyróżniony jako MVP ligi sezonów. Koszykarz mierzy 203 cm wzrostu.

Marcin Gortat

W sierpniu 2007 roku zasilił szeregi NBA - najpierw z ramienia klubu Orlando Magic, przez Phoenix Suns, Washington Wizards, po Los Angeles Clippers. Najbardziej znany polski koszykarz, który jako pierwszy i jedyny w historii awansował do finału ligi NBA.

Najbardziej prestiżową i jednocześnie najpopularniejszą ligą światową jest National Basketball Assosciation znana jako liga NBA. To właśnie w klubach, które zrzesza, swoją karierę robiły największe światowe gwiazdy koszykówki. Bardzo popularnymi ligami są również: liga niemiecka (Basketball Bundesliga), liga hiszpańska (ACB), francuska (Ligue nationale de basket-ball) oraz włoska (Lega Basket A).

W Polsce najwyższym szczeblem centralnym jest Energa Basket Liga, której nazwa pochodzi od jej sponsora tytularnego. Rozgrywki odbywają cyklicznie co sezon i biorą w nich udział najlepsze polskie kluby koszykarskie. Zwycięzca ligi zostaje mistrzem Polski oraz otrzymuje możliwość występów w europejskich pucharach w kolejnym sezonie (mowa o Eurolidze, Lidze Mistrzów FIBA, FIBA Europe Cup).

Reklama

Zobacz też:

Jakie słuchawki do biegania wybrać? Oto najlepsze propozycje!

Co daje jazda na deskorolce? Poznaj najważniejsze informacje

Co powinnaś wiedzieć zanim wsiądziesz na rower? Najważniejsze informacje