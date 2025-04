Do skakania na skakance nie potrzebujesz specjalnych sprzętów ani dużej przestrzeni. Ale uważaj, bo chociaż jest to proste i bardzo skuteczne ćwiczenie, to nie jest odpowiednie dla każdego.

Ćwiczenie najlepsze z najlepszych. Ile kalorii spala skakanie na skakance?

Skakanie na skakance to intensywne ćwiczenie aerobowe, które angażuje całe ciało, ale też mózg. Uczy zwinności i koordynacji. Wszystko wskazuje na to, że pozwala też spalić więcej kalorii niż każdy inny popularny rodzaj ćwiczeń.

Chociaż liczba spalanych kalorii w czasie aktywności zależy od różnych czynników (np. masy ciała, wieku, płci), to szacunkowe wyniki wynoszą:

5 minut skakania na skakance: 70 kcal

5 minut biegu: 50 kcal

5 minut pływania: 35 kcal

5 minut jazdy na rowerze: 35 kcal

5 minut spaceru: 20 kcal

Skakanka na odchudzanie to jeden ze sposobów na zadbanie o sylwetkę i poprawę wydolności. Jeśli więc zależy ci na spaleniu tkanki tłuszczowej i schudnięciu, skakanie na skakance jest bardzo dobrym kierunkiem. Wybór tego rodzaju ćwiczeń wiąże się również z innymi korzyściami dla zdrowia.

Co jeszcze daje skakanie na skakance?

Oprócz tego, że skakanie na skakance jest najlepszym ćwiczeniem na spalanie kalorii, to przynosi też szereg innych pozytywnych efektów:

Wzmacnia serce i układ krążenia . Badania pokazują, że skakanie na skakance to skuteczny trening kardio, który poprawia wydolność układu sercowo-naczyniowego.

. Badania pokazują, że skakanie na skakance to skuteczny trening kardio, który poprawia wydolność układu sercowo-naczyniowego. Wzmacnia kości . Dowiedziono, że ten rodzaj ćwiczeń zwiększa gęstość mineralną kości, dzięki czemu są one mocniejsze i mniej podatne na złamania.

. Dowiedziono, że ten rodzaj ćwiczeń zwiększa gęstość mineralną kości, dzięki czemu są one mocniejsze i mniej podatne na złamania. Poprawia koordynację i szybkość reakcji . Skakanie na skakance wymaga większego zaangażowania mózgu w koordynowanie ruchów i czujność niż wiele innych dyscyplin (m.in. dlatego właśnie bokserzy regularnie ćwiczą na skakance).

. Skakanie na skakance wymaga większego zaangażowania mózgu w koordynowanie ruchów i czujność niż wiele innych dyscyplin (m.in. dlatego właśnie bokserzy regularnie ćwiczą na skakance). Zwiększa siłę mięśniową. Chociaż nie jest to wyciskanie ciężarów, to skakanie na skakance też skutecznie wzmacnia mięśnie, szczególnie łydek, ud, pośladków i przedramion. W trakcie podskakiwania musimy stale stabilizować ciało i napinać mięśnie. Ćwiczenie pomaga również utrzymać masę mięśniową, która naturalnie spada wraz z wiekiem.

Pozytywne efekty tej aktywności potwierdza wiele badań. Praca opublikowana w czasopiśmie European Journal of Clinical Nutrition dowiodła, że ćwiczenia ze skakanką poprawiały wskaźniki związane z wydolnością krążeniowo-oddechową u studentów, którzy prowadzili siedzący tryb życia. Badanie trwało 12 tygodni. Inne wcześniejsze badanie wykazało, że skakanie na skakance przez 10 minut dziennie przez sześć tygodni zwiększa wydolność układu krążenia w takim samym stopniu, jak 30-minutowy bieg każdego dnia przez ten sam okres.

Aktywność poprawia skład kości, na co również nie brakuje dowodów. Naukowcy skrupulatnie wyliczyli, że skakanie na skakance 10 razy z rzędu dwa razy dziennie przez cztery miesiące z 30-sekundową przerwą między każdym skokiem, zwiększyło gęstość mineralną kości biodrowej o 0,5 procent. Dla porównania w nieskaczącej grupie kontrolnej odnotowano spadek gęstości mineralnej kości o 1,3 procent w ciągu tych samych czterech miesięcy (więcej: Skakanie na skakance - efekty).

Na co uważać przy skakaniu na skakance?

Sporty, które wymagają skakania i uderzania stopami o podłoże, są niestety obciążające dla stawów (kostek, kolan i bioder). W związku z tym nie jest to aktywność polecana każdemu. Zrezygnuj, jeśli dokuczają ci problemy ze stawami i odczuwasz ból tych części ciała. Wybierz inną formę ruchu lub skonsultuj się wcześniej z lekarzem. To samo dotyczy osób z osteoporozą oraz dużą nadwagą. Przeciwwskazaniem do tej formy ćwiczeń jest również ciąża.

Skakanie na skakance jest intensywną aktywnością, dlatego należy zaczynać ostrożnie. Jeżeli jesteś początkujący i nie skakałeś wcześniej, powinieneś zacząć od krótszych treningów i stopniowo zwiększać ich czas, dostosowując wysiłek do własnych postępów. Jednym ze sposobów jest podzielenie treningu na 30-sekundowe bloki i dodawanie ich stopniowo w miarę zwiększania zdolności organizmu.

