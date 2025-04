Twój strój na narty zależy od tego, gdzie będziesz szusować, jakie są twoje umiejętności i odporność na zimno. Ważne jest też to, ile chcesz zainwestować w strój narciarski. Sprawdź, na jakie aspekty warto zwracać uwagę, wybierając odzież, dodatki i sprzęt na narty i snowboard.

Spis treści:

W sklepach z odzieżą sportową znajdziesz dziesiątki kurtek, kombinezonów i spodni narciarskich znanych marek, w różnych fasonach i kolorach, z nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Co z tego wybrać, by strój zdał egzamin na stoku i był wart swojej ceny? Zanim zagłębimy się w szczegóły, pamiętaj o czterech podstawowych kwestiach:

Wybieraj to, co praktyczne



Wybrać strój narciarski to nie to samo, co wybrać sukienkę na sylwestra. Ubranie na stok ma być przede wszystkim funkcjonalne i wygodne, a w drugiej kolejności w ulubionym kolorze i fasonie.

Studiuj metki ubrań narciarskich



Zwracaj uwagę na skład materiału. Jeśli na metce kurtki przeznaczonej do jazdy na nartach, nie znajdziesz nazwy:

Gore-Tex,

Sympatex,

Hydrotex,

Cordura,

Demizax,

Solar-alfa,

Bretex,

PowerTech,

Powertex,

Texapore,

No Wet,

Aquatex,

możesz od razu tę kurtkę odwiesić. Kurtka narciarska musi być wykonana z dobrego materiału.

Staraj się nie oszczędzać, jeśli zależy ci na dobrej odzieży



Kupowanie odzieży narciarskiej „po taniości”, zwykle nie wychodzi na dobre. Chcąc zaoszczędzić, często kompletuje się strój z jednej dobrej jakościowo rzeczy, np. kurtki, i tańszych dodatków niskiej jakości. Niestety tańsze elementy stroju często zawodzą na śniegu – przemakają, przepuszczają chłód, są za sztywne i maksymalnie po dwóch sezonach nadają się do wyrzucenia.

Niech absolutnym minimum cenowym będzie 300 zł, jeśli chodzi o kurtkę i spodnie. Wybieraj uznane, sprawdzone marki, a będziesz mieć pewność, że posiadasz naprawdę dobrą jakościowo odzież.

Najlepszym rozwiązaniem jest kompletowanie ubioru stopniowo, na kilka miesięcy przed sezonem i kupowanie odzieży tylko znanych marek w promocyjnych cenach w sklepach sieciowych i internetowych.

Nie kupuj odzieży uniwersalnej



Inny strój będzie ci potrzebny do jazdy na nartach, inny do snowboardu, a jeszcze innych do pieszych wędrówek po górach. Strój snowboardowy może być strojem narciarskim, lecz nie odwrotnie. Narciarstwo wymaga stroju bardziej dopasowanego do linii ciała i krótszej kurtki. Odzież snowboardowa musi być luźniejsza, szersza i dłuższa, by nie krępować ciała w czasie jazdy i freeride’owych ewolucji oraz chronić przed dostaniem się śniegu pod spód.

Kurtka, to obok spodni, najważniejszy element stroju narciarskiego, najbardziej narażony na działanie czynników atmosferycznych. Dwa najważniejsze zadania kurtki narciarskiej to:

odprowadzać pot w postaci pary wodnej

nie przepuszczać wody i wiatru z zewnątrz,

Wodoodporność i wentylacja kurtki narciarskiej

Wodoodporność i dobra wentylacja to dwa najważniejsze parametry, na jakie powinnaś zwrócić uwagę przy wyborze kurtki na stok. Ich wartości uzależnione są od rodzaju wodoodpornej membrany i liczby warstw pozostałych materiałów.

„Oddychalność” mierzona jest w gramach wody przepuszczanych przez m2 materiału na dobę (g/m2/24h). Wartości wahają się od 1000 do 25000 g/m2/24h. Im większy jest ten parametr, tym bardziej suche pozostaje ciało i jest ci cieplej.

Wodoodporność oznacza wartość słupka wody, której materiał nie przepuści do środka. W przypadku odzieży narciarskiej i snowboardowej wystarczy 5000 a 10000 mm słupa wody, by ubranie pozostało wewnątrz suche.

Membrany kurtek narciarskich

Membraną najlepiej radząca sobie z wilgocią i oddychaniem jest Gore-Tex. Obecnie większość producentów odzieży turystycznej stosuje podobne membrany w najnowszych modelach ubrań. Inne popularne membrany to: SympaTex, Bretex, Hydrotex (Alpinus), By-Tex (Brugi), Climatic (Hannah), Dermizax (Directalpine), Supra-Tex (Bergson), Vaportex (Campus), Proof (Feel Face), HyVent (The North Face), PowerTech, Texapore, Powertex, No Wet, Aquatex.

Kurtki przeznaczone do jazdy na nartach powinny posiadać także dodatkowe zabezpieczenia termiczne, np. Polartec, Gore Winstopper, Wind Bloc lub Windproof, oraz zapinane wywietrzniki pod pachami, ułatwiające wentylację.

Nowoczesnym rozwiązaniem, stosowanym w nowych modelach niektórych kurtek, jest warstwa termoizolacyjna Omni-Heat i podszewka Omin-Heat Thermal Reflectve, która odbija ciepło w stronę ciała, działając jak koc termiczny.

Warto także sprawdzić, czy kurtka posiada laminowane szwy na kapturze i ramionach, dzięki czemu nie będzie przeciekać. Przydatnym dodatkiem będą kieszonki na dokumenty, karnet narciarski lub telefon, zabezpieczone przed wodoodporne zamki YKK lub patki, ekran RECCO oraz odblaskowe emblematy.

fot. Adobe Stock, rh2010

Długość kurtki narciarskiej

Ważna jest też długość kurtki. Dla początkujących narciarzy mających często kontakt z podłożem, najlepsza będzie kurtka zakrywająca pośladki i posiadająca u dołu ściągacze. Powinna być przy tym lekka, wygodna, dopasowana do ciała i niekrępująca ruchów. Inne przydatne rozwiązania to:

wysoki kołnierz,

wiatrołap,

kaptur z daszkiem,

profilowane rękawy,

mankiety z rzepami do regulacji,

fartuch przeciwśnieżny.

Obecnie na rynku dostępne są lekkie, bardzo dobrze chroniące przed wodą i wiatrem kurtki typu Softshell lub Active Shell. Są wykonane z miękkich, elastycznych materiałów i posiadają podszewkę z polaru. Są dobrym wyjściem, gdy zamierzasz szusować w łagodnych warunkach klimatycznych i nie chcesz krępować ciała wielowarstwową kurtką. Sprawdzą się na przykład na narty w Polsce przy słonecznej pogodzie.

Odpowiednie spodnie na stok powinny być uszyte z podobnego materiału jak kurtka i posiadać te same zabezpieczenia przed wodą i wiatrem (najlepiej membrana Gore-Tex), poza tym:

otwory wentylacyjne pod kolanami,

laminowane szwy,

profilowane nogawki ułatwiające zginanie nóg w kolanach,

ułatwiające zginanie nóg w kolanach, wewnętrzne getry przeciwśnieżne,

odpinane szelki,

wzmocnione nogawki z kołnierzami przeciwśnieżnymi,

elastyczny pas z regulacją,

z regulacją, kieszenie zasuwane na zamek YKK.

Kombinezon narciarski rozwiązuje problem wyboru odpowiedniej kurtki i spodni. Takie rozwiązanie całkowicie eliminuje problem dostawania się śniegu pod kurtkę podczas wywrotki. Kombinezon szczególnie lubiany jest przez kobiety, ponieważ dopasowuje się do sylwetki i podkreśla kształty.

Wiele osób nie wybiera jednoczęściówek ze względu na trudność w zdejmowaniu. Kombinezony narciarskie stają się za to coraz bardziej modne. Kojarzą się z modą lat 90., kiedy na stokach królowały jednoczęściowe stroje w jaskrawych kolorach z obszerną górą i obcisłymi spodniami z gumką przy nogawkach, a moda lat 90. powraca.

Bielizna termoaktywna na narty



Bieliznę termoaktywną wkładasz bezpośrednio na ciało. Jej zadaniem jest zatrzymanie ciepła wytwarzanego przez ciało podczas ruchu i jednoczesne odprowadzanie potu na zewnątrz. Wykonana jest z nowoczesnych, „oddychających” materiałów. Aby prawidłowo spełniała swoje funkcje, musi przylegać do ciała, a reszta odzieży – polar, kurtka typu softshell lub warstwowa kurtka wierzchnia, również powinny być wykonane z materiału odprowadzającego pot na zewnątrz.

Bielizna termoaktywna nie powinna być zbyt obcisła, aby nie krępowała ruchów i nie powodowała odcisków na ciele. Przed tym ostatnim chroni specjalna technologia płaskich szwów lub bezszwowa (seamless) oraz specjalne strefy poprawiające przepuszczalność powietrza i zwiększające izolację termiczną.

Wybierz wygodne, profilowane legginsy z antystatycznego i bakteriostatycznego materiału z przewiewnymi wstawkami z siateczki w miejscach o zwiększonej potliwości, oraz termoaktywną bluzę z golfem lub koszulkę z krótkim rękawkiem.

Skarpetki na narty



Bardzo ważna jest odpowiednia ochrona stóp w trakcie jazdy na nartach. Absolutnie nie powinnaś wkładać zwykłych bawełnianych skarpetek, ponieważ zatrzymują pot i szybko się przecierają.

Zamiast tego najlepiej zainwestować w wytrzymałe termoaktywne skarpety ze srebrną nicią, mające właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybiczne, odpowiednio wyprofilowane i wzmocnione w miejscach narażonych na przetarcia. Dzięki takim skarpetom stopy pozostają suche i bez otarć nawet po wielogodzinnej jeździe.

Kupując skarpetki termoaktywne dla narciarzy, powinnaś pamiętać, że nie sprawdzą się one na snowboardzie. Model na snowboardzistów jest wzmocniony w innych miejscach, co wiąże się z innym rozmieszczeniem stref nacisku stopy na podłoże. Skarpety narciarskie są zwykle grubsze i cieplejsze.

Czapka i rękawice na narty



Nie ma nic gorszego, niż przemoknięte rękawice narciarskie i czapka przepuszczająca wiatr. Niestety często doświadczysz tego, gdy ubierzesz na narty zwykłą czapkę i rękawice zakupione w popularnych sieciówkach.

Dłuższy kontakt ze śniegiem i mroźnym, górskim powietrzem powoduje, że rękawice bez odpowiedniej ochrony nasiąkają wodą, stają się ciężkie i nie grzeją, a z pozoru ciepła czapka, działa jak sito. Przed wyjazdem na narty powinnaś zainwestować w porządne rękawice narciarskie z membranowego materiału, najlepiej z dodatkową impregnacją hydrofobową (powodującą ześlizgiwanie się z materiału kropel wody), wodoodporności 10000 mm H 2 O i oddychalności 10000g/m2/24h.

Czapka z kolei powinna być wykonana z grubej wełny, najlepiej z podszyciem polarowym i co najważniejsze – posiadać widstopper (wodo- i wiatroszczelną membranę). Ewentualnie możesz sprawić sobie miękką, wiatroszczelną opaskę, idealną pod kask.

Pod kask dobrze sprawdzają się też kominiarki narciarskie, które chronią przed dostawaniem się powietrza pod kask.

fot. Adobe Stock, rh2010

Dress code na na apres-ski



Po całym dniu szaleństwa na stoku, w dobrym tonie jest odpocząć przy szklance grzańca. Imprezy afirmujące alpejski styl życia przyczyniły się do wytworzenia się specyficznego dress code’u. Wiele osób uwielbia ferie narciarskie właśnie ze względu na atmosferę panującą po szusowaniu.

Warto pomyśleć o stroju odpowiednim też na tę okazję. Sprawdzi się tu strój ze stoku lub w typowo górska konfekcja – grube, wełniane swetry oversize, najlepiej w modne norweskie wzorki. Do tego ciepłe getry i wielkie, futrzaste kozaki lub śniegowce. Niekoniecznie musisz świecić metkami Rossignola, Bergsona czy Campusa, ale postaraj się, by strój nie był przaśny i pozbawiony stylu.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 3.01.2012.

