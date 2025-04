Jeżeli masz więcej niż 60 lat lub masz problemy zdrowotne i przekraczasz 50-kę, zainteresuj się ćwiczeniami dla seniorów. Są dobrane tak, aby nie przeciążać stawów, ale prawidłowo je odżywić i zachować ich maksymalną sprawność. Wzmacniają też mięśnie i poprawiają kondycję, co może znacznie wydłużyć czas, kiedy senior będzie samodzielny i na tyle sprawny, by nadal cieszyć się życiem. Aktywność fizyczna w połączeniu ze zdrową dietą pomaga też zachować prawidłową masę ciała i zapobiegać chorobom wieku podeszłego, w tym: zmianom zwyrodnieniowym, miażdżycy, nadciśnieniu, cukrzycy, nowotworom. Aktywność fizyczna odgrywa też ważną rolę w zachowaniu sprawności umysłowej i poprawianiu nastroju!

Poza zwiększaniem siły mięśni ćwiczenia siłowe dla seniorów odgrywają jeszcze jedną ważną rolę: wzmacniają kości, które w podeszłym wieku mają tendencję do odwapniania się, zwłaszcza u kobiet. Pomagają także zachować prawidłową postawę i odciążyć kręgosłup.

Ćwiczenia dla seniorów na płaski brzuch

1. W klęku podpartym ustaw kolana na szerokość bioder, a dłonie na szerokość barków. Na wydechu przyciągnij brodę do dekoltu, napnij mięśnie brzucha („przyklej” pępek do kręgosłupa). Plecy zrobią się okrągłe – tzw. koci grzbiet. Na wdechu wróć do pozycji wyjściowej i wygnij kręgosłup w drugą stronę, zadzierając przy tym lekko głowę. Ćwicz powoli w rytmie oddychania.

rys. Ćwiczenia dla seniorów na płaski brzuch/ Adobe Stock, David

2. W leżeniu na plecach oderwij stopy od podłogi, ustaw kolana na szerokość bioder, stopy zadarte. Udo z łydką powinny tworzyć kąt prosty (rysunek poniżej). Na zmianę opuszczaj raz prawą, raz lewą nogę w stronę podłogi, pilnując, by kręgosłup lędźwiowy na odrywał się od podłoża. Zatrzymuj stopy nisko nad podłogą. Powtarzaj.

rys. Ćwiczenia dla seniorów na płaski brzuch/ Adobe Stock, David

Ćwiczenia dla seniorów na kręgosłup

1. W klęku podpartym wyprostuj prawą rękę i lewą nogę. Napnij mięśnie brzucha, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, stopa flex (zadarta). Zatrzymaj pozycję na kilka sekund. Wróć do pozycji wyjściowej, powtórz to samo ćwiczenie na lewą rękę i prawą nogę. Ćwicz naprzemiennie.

rys. Ćwiczenia dla seniorów na płaski brzuch/ Adobe Stock, David

2. Połóż się na brzuchu, wyprostuj nogi, a dłonie spleć pod czołem. Unieś głowę na dłoniach do góry, ściągnij łopatki i zatrzymaj pozycję. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, staraj się nie zadzierać głowy i nie odrywać nóg od podłogi. Wróć do leżenia. Powtarzaj.

Wzmacnianie pośladków seniora

1. Połóż się na plecach, ręce wzdłuż ciała, kolana ugięte, a stopy na podłożu. Kolana powinni być ustawione na szerokość bioder. Napnij i wciągnij brzuch. Unieś biodra do góry, mocno napinając przy tym pośladki. Ciężar ciała opiera się na stopach, łopatkach i ramionach. Zatrzymaj pozycję na 2-3 sekundy. Opuść biodra na ziemię. Powtarzaj.

2. W leżeniu na brzuchu oprzyj głowę na dłoniach (dłonie na podłodze) i wyprostuj nogi. Podnieś prawą nogę, zatrzymaj w górze na kilka sekund, następnie zmień nogę na lewą. Ćwicz naprzemiennie. Powtarzaj.

Po zakończeniu ćwiczeń usiądź na stopach, ręce wyciągnij przed siebie, dłonie i głowę oprzyj na podłodze.

fot. Ćwiczenia dla seniorów/ Adobe Stock, insta_photos

Dodatkowo w ramach ćwiczeń wzmacniających dla seniorów warto polecić jogę. Joga nie tylko wzmacnia, ale też poprawia elastyczność ciała. Obie te cechy – siła i elastyczność – poprawiają zakres ruchu w stawach i umożliwiają swobodne poruszanie się w codziennym życiu i podczas podejmowania innych aktywności fizycznych.

Naprawdę nic nie stoi też na przeszkodzie, aby senior wzmacniał mięśnie na siłowni! A jeśli jest zbyt słaby ba zwykłe ćwiczenia, może wykonywać ćwiczenia dla seniora na krześle.

Ćwiczenia siłowe w mniejszym stopniu poprawiają wytrzymałość organizmu niż ćwiczenia wytrzymałościowe, kondycyjne. Celem tych ostatnich jest usprawnienie działania układu krążenia i oddechowego, co pozwala podejmować aktywności typu: długie wędrówki, także po górach, jazdę na rowerze, pływanie.

W ramach poprawiania czy dbania o kondycję, jeśli stan zdrowia na to pozwala, senior może wykonywać dowolną aktywność, która przyspiesza pracę serca w dłuższym odcinku czasu. Do takich aktywności zalicza się:

Rodzaj aktywności najlepiej dobrać tak, aby był dla seniora bezpieczny, ale też sprawiał mu frajdę. W czasie takiego treningu trzeba doprowadzić ciało do tego, żeby oddech i tętno wyraźnie przyspieszyły, natomiast wcale nie trzeba łapać zadyszki.

Po 60. roku życia (a nawet już po czterdziestce!) przed rozpoczęciem aktywności fizycznej warto odwiedzić lekarza, sprawdzić stan zdrowia i razem z medykiem uzgodnić, jakie aktywności będą najkorzystniej działać przy istniejących już chorobach i dysfunkcjach.

Ćwiczenia siłowe najlepiej robić 2-3 razy w tygodniu, jeśli obejmują wszystkie najważniejsze grupy mięśniowe (plecy, brzuch, pośladki) i nigdy dzień po dniu. Na start najlepiej jest robić ćwiczenia z własną masą ciała lub odpowiednio dobranym obciążeniem, wykonując 12-15 powtórzeń każdego ćwiczenia w 2-3 seriach.

Ćwiczenia wytrzymałościowe. W przypadku ćwiczeń kondycyjnych najlepiej na nie przeznaczyć minim 3 dni w tygodniu, za każdym razem ćwicząc przez nie mniej niż 30 minut. Oczywiście można trenować częściej i dłużej, ale 1-2 dni w tygodniu warto po prostu odpoczywać, co nie znaczy, że trzeba w tym czasie leżeć na kanapie – można po prostu iść na spacer.

Ćwiczenia dla seniorów powinna poprzedzać rozgrzewka, a po nich warto kilka chwil poświęcić na umiarkowane rozciąganie.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana została 8.08. 2011 przez Agnieszkę Kobroń.

