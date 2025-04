Aktywność fizyczna w zimie jest utrudniona, bo dni są krótsze, a niektóre sporty niemożliwe do uprawiania. Zima może nie zachęca do aktywności fizycznej, ale nie powinna być twoją wymówką. Sport i ruch ma tyle zalet, że powinnaś znaleźć czas na aktywność, nawet jeśli pogoda do tego nie zachęca.

Zimą wielu osobom towarzyszy lenistwo do wszelkich aktywności. Najchętniej całe dnie spędzałabyś pod ciepłym kocem z gorącą herbatą rozgrzewającą lub czekoladą? Warto jednak się przełamać, z wielu powodów.

Mniejsza aktywność fizyczna to niższa przemiana materii, więc też tendencja do tycia .

. Aktywność fizyczna (szczególnie ta na świeżym powietrzu) jest nieoceniona w budowaniu naturalnej odporności organizmu .

. Aktywność fizyczna wyzwala endorfiny , które poprawiają humor, a to szczególnie ważne w okresie zimowym.

, które poprawiają humor, a to szczególnie ważne w okresie zimowym. Ruch chroni przed wieloma chorobami cywilizacyjnymi.

Jeśli wiesz, że masz problem z aktywnością w zimę, najlepszy sposób to znalezienie takiej formy ruchu, która będzie sprawiać ci przyjemność. Nawet nie poczujesz, że spalasz kalorie. Skorzystaj z naszych propozycji dla amatorów i bardziej zaawansowanych osób.

Skorzystaj z tych form zimowych sportów, by aktywnie spędzać czas na powietrzu.

Narty zjazdowe lub snowboard



Jeśli masz okazję i fundusze, by wyjechać na narty, to nie zastanawiaj się. Jest wiele dobrych miejsc do uprawiania narciarstwa w Polsce. Najwięcej z nich znajduje się w górach, ale stoki narciarskie koło Warszawy też nie rozczarowują.

Nawet jeśli nie masz najmniejszego doświadczenia, warto spróbować tych sportów. Łatwe trasy narciarskie pozwalają nawet na samodzielną naukę jazdy na nartach lub snowboardzie. Być może odkryjesz nową pasję. Nie musisz być mistrzem, by sprawiało ci to dużą przyjemność. Zacznij od przeczytania naszego poradnika początkującego narciarza.

Niestety wyprawa w góry wymaga czasu wolnego i wiąże się z kosztami – wyjazd, nocleg, wypożyczenie sprzętu, zakup odpowiedniego stroju. Ale jeśli masz urlop i odłożone oszczędności, serdecznie polecamy.

Jazda na łyżwach

Jazda na łyżwach to propozycja zimowej aktywności dla tych, którzy wyjechać nigdzie nie mogą, a w górach czy w pobliżu stoku nie mieszkają. Lodowiska znajdziecie w wielu miastach, a nauka jazdy na łyżwach wcale nie jest taka trudna, na jaką wygląda i sprawia dużo przyjemności. To także doskonały pretekst, by spędzić czas razem z przyjaciółmi czy rodziną. Łyżwy możesz wypożyczyć na lodowisku, także nie ma wymówek.

Wspólne wyjście na lodowisko to też idealny pomysł na zimową randkę.

Narty biegowe

Narciarstwo biegowe zyskało w ostatnich latach na popularności. To bardziej budżetowa opcja niż narciarstwo zjazdowe. Nie musisz inwestować w karnety na wyciągi, a narciarskie trasy biegowe znajdziesz w wielu rejonach Polski. Wypożycz sprzęt lub na początek kup używany, dobierając narty biegowe odpowiednio, by wycieczki sprawiały ci przyjemność.

Nauka jazdy na nartach biegowych jest stosunkowo prosta. Nie obędzie się bez kilku wywrotek, ale już za pierwszym wyjściem na narty powinnaś czerpać z tego sportu przyjemność.

Jazda na sankach



Jazda na sankach lub jabłuszkach to propozycja oczywista dla rodziców, ale też bezdzietnych osób. Dorośli też mogą mieć z „wyjścia na górkę” dużo frajdy.

Jeśli nie czujesz się pewnie, wychodząc na sanki jako osoba dorosła, może zaproponujesz wspólne wyjście przyjaciółce i jej dziecku? To dobra okazja do odświeżenia starego kontaktu.

Na sankach spalasz kalorie niemal bez zauważania wysiłku: ciągnięcie sanek, wspinanie się pod górkę – z pewnością zaprocentują i lepszą formą, i lepszym samopoczuciem.

Zimowy spacer

Spacer zimowej porze, potrafi obudzić lepiej, niż mocna kawa. Jeśli umówisz się z przyjaciółmi na spacer to nie dość, że zyskasz czas, by nadrobić towarzyskie zaległości, to w dodatku nawet nie odczujesz, że to wysiłek fizyczny.

Wycieczki górskie

Wyższy poziom niż zwykły spacer, to wycieczka górska. Możesz wybrać się na wycieczkę w góry, jeśli chcesz zaplanować aktywny wypoczynek. Nie obawiaj się gór zimą. Otwarte są bezpieczne szlaki. Ubierz się dobrze i wyjdź wcześnie rano. Pamiętaj, że zimą szybciej zapada zmrok.

Morsowanie

Ciężko uznać kąpiel w zimnej wodzie za sport, ale jeśli doliczysz do tego rozgrzewkę, można powiedzieć, że morsowanie to też zimowa aktywność ruchowa. Jak zacząć morsowanie? Najlepiej znajdź grupę morsów w okolicy i przyłącz się do nich. Zalety morsowania są szerokie, zacznij z nich korzystać.

Zimowe bieganie

Może wydaje ci się, że bieganie zimą to nie jest dobry pomysł, ale to błąd. Nie musisz przestawać biegać tylko ze względu na zimową aurę. Na pewno musisz się za to odpowiednio ubrać, starać się oddychać przez nos i nie przesadzać z intensywnością treningu, jeśli jesteś początkująca.

Jeśli zimowe sporty są zupełnie nie dla ciebie, bo za żadne skarby nie wyjdziesz na mróz, nie rezygnuj z aktywności. Proponujemy aktywność fizyczną w pomieszczeniach.

Wizyta w fitness clubie



Nie skreślaj siłowni jeśli nie przepadasz za klasycznym treningiem siłowym z wykorzystaniem maszyn. W zależności od preferencji każdy może znaleźć coś, co przypadnie mu do gustu. Przejrzyj grafik zajęć grupowych. Na takie zajęcia najlepiej wybrać się z koleżankami, wówczas jest duża szansa, że wzajemnie będziecie się motywować i nie zrezygnujecie po tygodniu lub dwóch. Może masz w swojej okolicy klub sportowy, który oferuje takie formy aktywności? Zazwyczaj do wyboru masz różne zajęcia, np.:

aerobik,

pilates,

treningi siłowe,

trening step,

zumbę.

Kręgle

Gra w kręgle to forma aktywności, która łączy dobrą zabawę, kontakty towarzyskie i wysiłek fizyczny w jednym. Dodatkowo spalasz w ten sposób kalorie.

Pływanie na basenie

Dzięki godzinnej wizycie na basenie zapomnisz, że to dopiero środek zimy i poczujesz się jak w czasie urlopu. Jeśli nie masz ochoty na pływanie wysiłkowe, możesz postawić na relaks, nawet podczas zabawy w wodzie spalisz dodatkowe kalorie.

Możesz także wybrać się do aquaparku, to idealne rozwiązanie, jeśli masz dzieci, a nikt nie może się nimi zaopiekować. Spędzicie wspólnie czas w aktywny sposób, a nie w galerii handlowej lub przed telewizorem.

Wspinaczka

Wspinaczka nie jest zarezerwowana dla zaawansowanych sportowców. Są dwa rodzaje ścianek wspinaczkowych:

ścianki "boulderownie" (wspinasz się bez liny),

ścianki wspinaczkowe z liną.

Do wizyty na ściance wspinaczkowej z liną potrzebujesz partnera (lub instruktora), z którym będziecie się asekurować. Boulderownie możesz odwiedzić sama. Nawet jeśli zupełnie nie masz doświadczenia w sporcie, poradzisz sobie z pokonaniem najprostszych tras. Licz się z gwarantowanym bólem mięśni następnego dnia i mnóstwem spalonych kalorii.

Taniec

Zima to doskonały moment, by nadrobić zaległości w tańcu. Zapisz się na zajęcia. Do wyboru masz hip hop, taniec towarzyski, taniec brzucha, jazz... Można tam poznać nowych ludzi, ale możesz wybrać się na takie zajęcia z partnerem lub koleżankami. Rozwiniesz nową pasję, a przy okazji się poruszasz, to chyba jeden z przyjemniejszych sportów.

Jeśli nie zdecydujesz się na opcję zajęć tanecznych, potańcz do ulubionej muzyki w domu. To też ruch, który działa pozytywnie!

Park rodzinnej rozrywki

Doskonała propozycja dla rodziców. Parki rozrywki oferują mnóstwo pomysłów na aktywność fizyczną, ale w formie dobrej zabawy. Różnorodne zjeżdżalnie, trampoliny, dmuchańce do skakania, ścianki wspinaczkowe. To pomysł na sport i trening, który tradycyjnych ćwiczeń nie przypomina, można spalić kalorie i spędzić czas wspólnie z rodziną i to bardzo przyjemnie.

